Thoát chết nhờ trợ lý ảo Siri gọi điện báo cảnh sát

AnhKhi Emma hét lên cầu cứu vì bị bạn trai tấn công, trợ lý ảo Siri trong điện thoại đã gọi điện báo cảnh sát và nhà chức trách kịp thời đến hiện trường giải cứu cô.

Năm 2022, Emma-Louise Kelly, 31 tuổi, ở Chorley, Lancashire là tình nguyện viên trung tâm cai nghiện ma túy. Cô gặp Lee Thomas, 42 tuổi, một người nghiện và họ đã "hợp cạ" ngay lập tức.

Cô cảm thấy Thomas đang làm cuộc đời mình thêm vui, dù sau đó phát hiện anh vẫn lén lút sử dụng heroine và liên tục quay lại với người yêu cũ. Cô cũng không biết rằng anh ta là thành viên của một băng nhóm chuyên buôn bán ma túy loại A.

Sau đó, Thomas bị kết án 4 năm tù về tội tàng trữ cocaine và heroin và MDMA với mục đích mua bán. Cô định dứt tình nhưng nhận tin trong tù anh ta cải tạo rất tốt, được trả tự do trước hạn, nên cho bạn trai thêm cơ hội.

Mọi thứ ban đầu tốt đẹp, song hôm 11/1 khi đang đi ăn tại nhà hàng Thomas bắt đầu ghen tuông khi Emma nói chuyện với người khác giới. Anh ta dọa sẽ "đập kính nát mặt cô".

Emma bỏ về nhà mình trước nhưng đã thấy bạn trai đang đứng đợi ở đó. "Tôi nghĩ mình sắp chết, tôi tuyệt vọng và bất lực. Tôi bị đấm, đá và lạm dụng. Suốt thời gian đó, tôi sợ hãi và chỉ nghĩ đến con gái nhỏ của mình", cô nhớ lại cuộc bạo hành của bạn trai.

Cô cho biết khi bị Thomas bạo hành suốt 10 phút, cô đã hét lên gọi Alexa (trợ lý thông minh của Amazon) và Siri (trợ lý ảo của Apple) để ứng dụng này gọi vào đường dây nóng báo cảnh sát.

Cô cho hay bị đánh liên tục và không thể cầm điện thoại gọi, nói chuyện với tổng đài viên, nhưng nhờ Siri gọi điện, họ có thể nghe thấy mọi thứ. Sau này, khi nghe lại đoạn ghi âm cuộc gọi này tại tòa, tòa có thể nghe thấy tổng đài viên nói: "Ôi trời ơi, anh ta sắp giết cô ấy mất".

Khoảng 20 phút sau, cảnh sát đến nhà và ngăn chặn vụ việc. "Chắc hẳn họ đã lần ra số điện thoại của tôi từ nhà tôi", Emma nói và cho hay rất biết ơn Siri vì đã kết nối với cảnh sát, nếu không mình đã không thể sống sót đến hôm nay.

Cô bị chấn động não, có một vết cắt ở trán và bầm tím trên cơ thể.

Thomas đã nhận tội tấn công và bị tuyên án 9 năm 4 tháng tù tại Tòa án Preston Crown hôm 14/8. Anh ta cũng bị yêu cầu ký vào sổ đăng ký tội phạm tình dục và phải chịu lệnh cấm tiếp xúc suốt đời với Emma.

Hôm 1/9, cô kể lại với truyền thông việc đã được các trợ lý ảo cứu sống thế nào. Emma đã từ bỏ danh tính nạn nhân bị xâm hại tình dục, bạo hành để giúp nâng cao nhận thức và lan tỏa câu chuyện của mình.

"Tôi muốn công khai danh tính để truyền cảm hứng cho những người phụ nữ khác, dù họ đang trong mối quan hệ bạo hành kéo dài hay chỉ bị tấn công một lần, để họ biết rằng công lý có thể được thực thi và họ không cần phải che giấu hay xấu hổ và để những kẻ thủ ác không thể tiếp tục lộng hành", Emma nói về quyết định công khai danh tính.

