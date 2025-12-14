Thoát chết dù bị treo ở đuôi máy bay trên độ cao 4.500 m

AustraliaBị treo lơ lửng ở đuôi máy bay, Adrian Ferguson nhanh trí dùng dao cắt đứt 11 dây dù để giải thoát chính mình, trước khi máy bay mất kiểm soát.

Ngày 14/12, Cục An toàn Giao thông Australia (ATSB) công bố báo cáo và video ghi lại sự cố hàng không hy hữu xảy ra hôm 20/9 tại vùng Tully, phía bắc bang Queensland.

Sự việc bắt đầu khi máy bay chở một phi công và 17 vận động viên nhảy dù đạt độ cao 4.500 m. Nhóm dự định thực hiện cú nhảy đội hình. Khi Adrian Ferguson tiến ra cửa máy bay để thực hiện cú nhảy, tay cầm của chiếc dù dự phòng vô tình mắc vào cánh tà trên cánh máy bay.

Sự cố khiến dù dự phòng bung ra ngay lập tức với lực rất mạnh. Ferguson bị giật ngược lại phía sau, va trúng một người quay phim đang đứng ở cửa khiến người này rơi khỏi máy bay.

Chiếc dù của Adrian Ferguson mắc vào cánh thăng bằng của máy bay, hôm 20/9. Ảnh: ATSB

Cơ thể Ferguson sau đó đập mạnh vào cánh ổn định ngang ở đuôi máy bay. Các dây dù quấn chặt vào bộ phận này khiến anh bị treo lơ lửng, trong khi máy bay vẫn đang di chuyển với tốc độ cao.

Tình huống trở nên cực kỳ nguy hiểm cho cả người nhảy dù và những người còn lại trong khoang. Phi công cho biết máy bay đột ngột bị ngóc mũi lên và tốc độ giảm nhanh chóng. Ông lập tức phát tín hiệu khẩn cấp và chuẩn bị phương án nhảy dù thoát hiểm.

Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Ferguson vẫn giữ được bình tĩnh. Anh rút con dao móc mang theo bên người, lần lượt cắt đứt 11 sợi dây của dù dự phòng. Sau khi tự giải thoát, anh rơi tự do cùng phần dù bị rách, sau đó bung dù chính. Ferguson tiếp đất thành công, bị chấn thương nhẹ ở chân.

Về phía máy bay, sau khi Ferguson thoát được, kiểm soát không lưu xác định phi công vẫn có thể điều khiển phương tiện dù phần đuôi vẫn còn vướng mảnh dù rách. Chiếc Cessna cuối cùng đã đáp xuống sân bay Tully an toàn.

Ông Angus Mitchell, Ủy viên trưởng ATSB, nhận định đây là một bài học đắt giá về an toàn hàng không. "Việc mang theo dao móc - dù không phải là yêu cầu bắt buộc trong quy định - đã cứu mạng vận động viên này và cả những người khác", ông Mitchell nói.

Cơ quan điều tra cũng lưu ý rằng biên độ an toàn của chuyến bay hôm đó rất mong manh. Nếu không có phản ứng nhanh trí của Ferguson và kỹ năng xử lý của phi công, thảm kịch tồi tệ hơn đã có thể xảy ra.

Bị treo ở đuôi máy bay trên độ cao 4.500 m Cảnh Ferguson mắc vào cánh thăng bằng và cắt dây dù. Video: ATSB

Bảo Nhiên (Theo AP, ATSB)