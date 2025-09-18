Thoát ám ảnh lạc nội mạc tử cung nhờ ca mổ chỉ gây tê

TP HCMNhiều năm chịu đựng cơn đau triền miên vì lạc nội mạc tử cung nhưng không thể gây mê để mổ, người phụ nữ 50 tuổi vừa được bác sĩ phẫu thuật nội soi cắt tử cung chỉ với gây tê.

Bệnh nhân từng dự định phẫu thuật năm 2022 để chấm dứt chuỗi ngày dài sống chung với thuốc nội tiết và nỗi lo biến chứng. Tuy nhiên, ngay trước giờ mổ, bác sĩ phát hiện chị bị tràn khí màng phổi, nếu gây mê nguy cơ tính mạng rất cao nên ca mổ buộc phải hủy. Ba năm sau, chị đến bệnh viện với quyết tâm dứt bỏ thuốc để thoát khỏi ám ảnh bệnh tật.

Ngày 17/9, BS.CK2 Văn Phụng Thống, Giám đốc chuyên môn Sản Phụ khoa, Bệnh viện Phương Nam, cho biết sau hội chẩn, êkíp quyết định chọn phương pháp gây tê thay vì gây mê. Trong suốt ca mổ, bệnh nhân vẫn tỉnh táo để phối hợp cùng bác sĩ. Nếu có bất thường về hô hấp, bác sĩ sẽ biết ngay để kịp thời xử lý

Thông thường, phẫu thuật ổ bụng cần gây mê để bệnh nhân không đau và bác sĩ thuận lợi thao tác. Nhưng với người bệnh có tràn khí màng phổi, gây mê tiềm ẩn nguy cơ lớn, buộc bác sĩ phải chọn gây tê. Điều này khiến êkíp đối mặt với thách thức khó kiểm soát đau hoàn toàn, bệnh nhân có thể khó chịu hoặc lo lắng, đồng thời ruột di động nhiều gây cản trở trường mổ.

Để đảm bảo an toàn, các bác sĩ chuẩn bị nhiều phương án dự phòng, từ kiểm soát đau, trấn an tâm lý đến xử trí biến cố. Nhờ vậy, ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, bệnh nhân hồi phục tốt và không còn phải lệ thuộc vào thuốc nội tiết.

"Khoảnh khắc nghe bác sĩ nói ca mổ đã xong, tôi thở phào biết mình còn sống. Trong lúc mổ, tôi cố gắng hít thở đều, thật sâu để oxy vào đủ, tránh tràn khí", bệnh nhân nói.

Các bác sĩ phẫu thuật nội soi cho bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp

Lạc nội mạc tử cung là bệnh lý phụ khoa thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản, xảy ra khi các tế bào nội mạc (niêm mạc tử cung) phát triển ở vị trí ngoài buồng tử cung, như buồng trứng, dây chằng tử cung, thành chậu hông... Nguyên nhân gây bệnh chưa rõ, song có thể liên quan đến máu kinh trào ngược khiến các tế bào nội mạc theo máu kinh đi ngược ra ngoài buồng tử cung, rối loạn miễn dịch, yếu tố di truyền hoặc mất cân bằng nội tiết tố kích thích sự phát triển của các mô nội mạc lạc chỗ.

Bệnh có thể âm thầm hoặc biểu hiện bằng đau bụng kinh dữ dội, đau kéo dài, đau vùng chậu, đau khi quan hệ tình dục, rong kinh, khó thụ thai. Một số trường hợp kèm rối loạn tiêu hóa, tiểu tiện trong kỳ kinh.

Điều trị có thể bằng thuốc giảm đau, thuốc nội tiết hoặc phẫu thuật khi thuốc không hiệu quả, đau nhiều, có nang buồng trứng lớn, hoặc cần hỗ trợ sinh sản. Liệu pháp nội tiết kéo dài cần theo dõi vì có nguy cơ tác dụng phụ như loãng xương, tăng cân, thay đổi tâm trạng, ảnh hưởng chuyển hóa.

Bác sĩ khuyến cáo phụ nữ khám phụ khoa định kỳ 6 tháng một lần, đặc biệt nếu có triệu chứng bất thường. Duy trì lối sống lành mạnh, chế độ ăn cân bằng, tập luyện điều độ. Không tự ý dùng thuốc khi chưa có chỉ định bác sĩ. Trẻ vị thành niên đau bụng kinh nên đi khám sớm.

"Lạc nội mạc tử cung không phải ung thư, nhưng nếu không điều trị có thể gây biến chứng ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản và chất lượng cuộc sống", bác sĩ Thống nói.

Lê Phương