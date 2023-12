Thỏa thuận PGA Tour - PIF Saudi trễ hạn hoàn chỉnh

PGA Tour và Quỹ đầu tư công (PIF) Saudi không chốt được điều khoản hợp tác cụ thể như đã định vào hôm nay, 31/12.

"Cuối tuần này, chắc chắn họ vẫn không thể công bố thỏa thuận đầy đủ. Có lẽ phải đợi đến cuối tháng 3/2024", báo Anh Telegraph ngày 30/12 dẫn nguồn tin riêng.

Tình huống này trái với quyết tâm của các tổ chức đương sự và nhận xét khả quan trong giới golf Mỹ sau khi PGA Tour cùng PIF Saudi công bố thỏa thuận sơ bộ cho dự án mở doanh nghiệp chung với DP World Tour, hồi tháng 6 năm nay. Đây được xem là hợp tác bom tấn trong golf hiện đại.

Chủ tịch PIF Saudi Yasir Al-Rumayyan và Đặc phái viên PGA Tour Jay Monahan trong một lần xuất hiện chung trên truyền hình Mỹ CNBC hồi đầu năm 2023. Ảnh chụp màn hình

Theo đó, hai đấu trường golf nam chuyên nghiệp lớn nhất thế giới sẽ gộp hoạt động thương mại với LIV Golf League, sau đó giao doanh nghiệp chung khai thác cũng như quản lý. Đơn vị này dự kiến mang tên PGA Tour Enterprises, trong đó tổ chức Mỹ nắm quyền định hướng và kiểm soát hoạt động, còn PIF Saudi là nhà đầu tư.

Dù quan hệ có cả DP World Tour, thực tế PGA Tour và PIF Saudi đóng vai trò khởi xướng cũng như dẫn dắt trong các phiên đàm phán, với mục tiêu chốt thỏa thuận hoàn chỉnh ngay ngày cuối năm.

Dù vậy, khả năng triển khai dự án hiện thấp khi vướng rào cản từ chính quyền Mỹ, do lo ngại vấn đề an ninh quốc gia và mất kiểm soát nền golf trong nước vào tổ chức kinh tế Saudi với khối tài sản ròng ước tính 600 tỷ USD. Đây là lý do khiến thỏa thuận PGA Tour - PIF Saudi đang bị Bộ tư pháp và Uỷ ban chuyên trách trong quốc hội Mỹ điều tra.

Trước nguy cơ "vỡ trận" trong tình thế muốn thêm nguồn vốn phát triển, PGA Tour tiếp tục thương lượng với phía Saudi, mặt khác tiếp các nhà đầu tư tiềm năng khác. Chiến thuật đó được Ban lãnh đạo PGA Tour xác nhận trong bản ghi nhớ nội bộ hồi đầu tháng này.

Văn bản cũng chỉ đích danh ứng viên đầu tư sáng giá nhất đang là Strategic Sports Group (SSG) với nhiều tỷ phú và tập đoàn kinh doanh thể thao hàng đầu tại Mỹ. Giới chuyên môn nhận xét PGA Tour Enterprises nhiều khả năng tránh được nghi vấn chống độc quyền – lý do điều tra chính của Bộ Tư pháp Mỹ - khi đưa cả SSG và PIF Saudi vào ghế cổ đông.

ESPN nói SSG dự kiến bơm vào PGA Tour Enterprises hơn ba tỷ USD. Doanh nghiệp này, sau thêm phần từ PIF Saudi, sẽ có vốn gộp hai nguồn hơn bảy tỷ USD. Đi vào hoạt động, SSG và PIF Saudi vẫn đều thuộc diện cổ đông thiểu số trong khi PGA Tour là đại cổ đông, còn các golfer thành viên cũng sẽ có cổ phần.

Quốc Huy