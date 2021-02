Thỏa thuận mua lại mảng smartphone LG của Vingroup đổ bể

Vingroup không đạt được thỏa thuận mua lại mảng smartphone của LG do hai bên không thống nhất được mức giá.

Theo Koreatimes, nỗ lực bán nhà máy sản xuất điện thoại của LG cho Vingroup đã thất bại do mức giá mà tập đoàn của Việt Nam đưa ra thấp hơn so với kỳ vọng của công ty. "Thỏa thuận đã sụp đổ và lý do lớn nhất là chênh lệch về mức giá của hai bên", một quan chức cấp cao trong ngành nói.

Nguồn tin cũng cho biết sẽ không có thêm cuộc đàm phán nào giữa LG và Vingroup. LG sẽ tiếp tục tìm một đối tác mới có thể mua lại trong năm nay. Ngoài ra, dây chuyền sản xuất smartphone của công ty ở Việt Nam và Brazil có thể được tái thiết kế để sản xuất thiết bị gia dụng.

LG hiện ưu tiên đối tác có thể mua lại các nhà máy sản xuất trong khi vẫn muốn giữ quyền sở hữu trí tuệ về công nghệ di động cũng như thiết kế sản phẩm. Các nhân viên đang làm việc trong bộ phận liên quan đến thiết bị di động sẽ được chuyển sang vị trí khác phù hợp cùng trong LG.

Nhà máy sản xuất của LG tại Hải Phòng. Ảnh: LG

Do thâm hụt kinh doanh, lỗ 22 quý liên tiếp gần đây, LG mất hứng thú với mảng smarrtphone và dành sự tập trung vào các lĩnh vực khác như linh kiện xe điện. Đầu năm nay, Giám đốc điều hành của LG, ông Kwon Bong-seok đã ám chỉ rằng công ty sẽ rút khỏi lĩnh vực sản xuất điện thoại di động. "Đã đến lúc LG phải đưa ra lựa chọn tốt nhất bằng cách bình tĩnh đánh giá khả năng cạnh tranh và tương lai của mình trong lĩnh vực kinh doanh di động. Hiện tại mọi khả năng đều mở và các phương hướng đều được xem xét cẩn thận", đoạn email gửi tới nhân viên của ông có đoạn.

Sau thông báo của LG, Vingroup được coi là "nhà thầu phù hợp" do tập đoàn này đang cố tìm cách mở rộng sang các ngành sản xuất công nghệ cao. Trước đó, VinGroup không giấu tham vọng bước chân vào thị trường Mỹ. Tuy không được xác nhận, truyền thông quốc tế đồng loạt khẳng định hãng đã có đơn hàng sản xuất điện thoại thông minh 4G cho AT&T - một nhà mạng lớn ở Mỹ.

Việc thỏa thuận với LG không đạt được sẽ khiến Vingroup chưa có được các lợi thế lớn về mạng lưới bán hàng tại thị trường Bắc Mỹ. Tuy nhiên, công ty cũng đã có những thành công nhất định gần đây - ba smartphone mới nhất do hãng này sản xuất đã được bán ra tại Mỹ dưới thương hiệu của nhà mạng AT&T.

Tuấn Hưng