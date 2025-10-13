'Thỏa thuận hòa bình Gaza gieo hy vọng cho Ukraine'

Tổng thống Zelensky ca ngợi lệnh ngừng bắn ở Gaza, cho rằng nó mang lại hy vọng ông Trump có thể giúp chấm dứt xung đột ở Ukraine.

"Khi hòa bình đạt được ở một khu vực trên thế giới, nó sẽ gieo nhiều hy vọng về hòa bình cho các khu vực khác", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói hôm nay.

Ông Zelensky tin rằng sau lệnh ngừng bắn và hòa bình ở Trung Đông, sự lãnh đạo cùng quyết tâm của các bên trung gian đàm phán "cũng có thể mang lại lợi ích cho chúng tôi".

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại buổi họp báo ở Kiev ngày 10/10. Ảnh: AP

Nhóm Hamas ở Dải Gaza hôm nay trao trả toàn bộ 20 con tin còn sống cho Tel Aviv như một phần của thỏa thuận hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc đẩy. Ông Trump đã tới Trung Đông và dự kiến chủ trì hội nghị thượng đỉnh nhằm chấm dứt chiến sự ở Dải Gaza và thúc đẩy hòa bình khu vực, tổ chức tại Ai Cập với sự tham gia của khoảng 20 lãnh đạo thế giới.

Kể từ khi tranh cử tổng thống, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Ukraine. Ông đã tiến hành hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin, song chưa thể thúc đẩy Moskva - Kiev đạt được thỏa thuận hòa bình.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz hôm nay cũng thúc giục ông Trump tận dụng động lực từ lệnh ngừng bắn giữa Hamas và Israel để thúc đẩy nỗ lực chấm dứt xung đột ở Ukraine. Ông cho biết sẽ thảo luận về vấn đề này với ông Trump bên lề hội nghị thượng đỉnh ở Ai Cập.

"Chúng tôi cũng hy vọng Tổng thống Mỹ sẽ sử dụng ảnh hưởng mà ông tạo ra với các bên liên quan ở Trung Đông để hợp tác với chúng tôi làm việc với chính phủ Nga", ông Merz phát biểu tại Ai Cập.

Các chiến binh Hamas đứng quanh xe của Hội Chữ thập đỏ vận chuyển con tin được trao trả ngày 13/10. Ảnh: Reuters

Trong bài đăng trên X cùng ngày, ông ca ngợi việc Hamas thả 20 con tin còn sống là "khởi đầu của quá trình hàn gắn" và là bước tiến lớn tới hòa bình Trung Đông. "Hai năm sợ hãi, đau đớn và hy vọng đã qua. Hôm nay các gia đình cuối cùng đã có thể ôm người thân yêu của mình lần nữa", ông viết.

Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cũng hoan nghênh việc Hamas trao trả toàn bộ con tin còn sống, đồng thời kêu gọi các bên tiếp tục phát huy đà tích cực và "chấm dứt cơn ác mộng" ở Gaza.

"Tôi vô cùng nhẹ nhõm khi họ đã được tự do và sớm đoàn tụ với những người thân yêu sau nhiều đau khổ phải chịu đựng. Tôi tiếp tục kêu gọi sớm trả lại hài cốt của những con tin đã chết", ông nói.

Theo lộ trình hòa bình do Tổng thống Mỹ đề xuất, sau khi Hamas trao trả các con tin còn sống, Israel sẽ bắt đầu thả khoảng 2.000 tù nhân Palestine, cũng như rút lực lượng khỏi Dải Gaza để chuẩn bị cho các bước đàm phán tiếp theo.

Thanh Tâm (Theo AFP, Times of Israel)