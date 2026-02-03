Thợ xây thuê người chém chủ công trình vì mâu thuẫn tiền công

Đồng NaiCho rằng nam giám đốc không chịu trả tiền công xây dựng trang trại, thợ xây Trần Văn Hoa thuê nhóm người dùng dao chém "dằn mặt".

Ngày 3/2, Trần Văn Hoa (42 tuổi) cùng 3 đồng phạm bị TAND tỉnh Đồng Nai khu vực I đưa ra xét xử về tội Cố ý gây thương tích.

Bốn bị cáo tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: Phước Tuấn

Theo cáo trạng, tháng 1/2024, ông Khắc Tuấn, giám đốc một doanh nghiệp ở Đồng Nai, thuê ông Trần Quang Tuấn xây trang trại nuôi gà tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cũ. Sau đó, ông Quang Tuấn thuê Hoa thi công công trình.

Trong quá trình làm việc, Hoa cho rằng ông Khắc Tuấn chưa thanh toán tiền thi công hạng mục tường rào riêng cho mình nên bức xúc, nảy sinh ý định trả thù.

Để "dằn mặt" giám đốc, Hoa thuê Nguyễn Duy Khang (30 tuổi) chém ông Tuấn. Khang rủ thêm Nguyễn Thanh Phong (25 tuổi) và Trần Hoàng Nhã (24 tuổi), cùng ngụ Tây Ninh, tham gia. Hoa nhiều lần chuyển tiền cho Khang, tổng cộng hơn 41 triệu đồng, để mua phương tiện, thuê chỗ ở và chuẩn bị hung khí.

Từ ngày 10/9 đến 17/9/2025, nhóm này đến Đồng Nai thuê nhà nghỉ, theo dõi quy luật sinh hoạt của ông Tuấn. Phong mua một con dao dài 39 cm làm hung khí.

Sáng 18/9/2025, khi phát hiện ông Tuấn được anh Bùi Quốc Hưng (41 tuổi) chở bằng xe máy trên đường Phạm Thị Nghĩa, phường Tam Hiệp, Khang chỉ đạo Phong và Nhã áp sát tấn công, còn mình điều khiển xe khác đi trước.

Đến đoạn đường vắng, Phong lái xe vượt lên, Nhã ngồi sau dùng dao chém liên tiếp ba nhát vào lưng và tay trái nạn nhân rồi nhanh chóng bỏ trốn. Ông Tuấn được người thân đưa đi cấp cứu, trình báo công an.

Sau khi gây án, nhóm nghi can tản ra nhiều địa phương lẩn trốn. Hai ngày sau, Khang đến cơ quan điều tra đầu thú, các bị can còn lại bị bắt giữ khẩn cấp. Công an thu giữ hung khí, phương tiện gây án, điện thoại liên lạc và nhiều vật chứng liên quan.

Kết luận giám định pháp y xác định, bị hại tổn thương cơ thể 19%. Cơ quan điều tra đánh giá vụ án có tổ chức, được chuẩn bị kỹ lưỡng, Hoa là người chủ mưu.

Tại phiên tòa, anh Bùi Quốc Hưng cho biết mình cũng bị trúng dao nhưng không được xác định là bị hại trong vụ án.

Sau khi nghị án, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

Phước Tuấn