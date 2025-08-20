Thợ sơn tử vong, 6 ôtô bị thiêu rụi trong gara

Ninh BìnhXưởng sửa chữa ôtô rộng gần 400 m2 ở phường Hoa Lư bốc cháy khiến một công nhân tử vong, 6 ôtô cùng nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Rạng sáng 20/8, lửa bùng phát từ gara ôtô Bảo Trọng, số 298 đường Cát Linh, phường Hoa Lư, do anh Nguyễn Minh Tuấn, 40 tuổi làm chủ. Người dân phát hiện đám cháy lúc lửa đã lan rộng, cửa khóa từ bên trong nên thông báo cho cảnh sát cứu hỏa đến hỗ trợ.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường, điều tra hỏa hoạn. Ảnh: Hoa Lư

Khi lực lượng chức năng điều phương tiện đến nơi, khói lửa đã bao trùm gara, bốc cao hàng chục mét. Chủ nhà thông báo có người mắc kẹt, không rõ vị trí nào.

Sau khoảng 20 phút nỗ lực phá cửa, tiếp cận vào sâu gara, cảnh sát tìm được nam thợ sơn 28 tuổi, quê ở TP Huế tại gác lửng, song đã tử vong.

Gần 3h, đám cháy được khống chế. Tuy nhiên, khu nhà xưởng rộng 380 m2, mặt tiền khoảng 20 m, chứa nhiều tài sản có giá trị đã bị thiêu rụi, trong đó có 6 ôtô.

Công an Ninh Bình đang phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân cháy.

Lê Hoàng