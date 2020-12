'Thợ săn quái vật' bị khán giả Trung Quốc tẩy chay

Bom tấn "Monster Hunter" bị khán giả Trung Quốc tẩy chay vì cho rằng lời thoại phân biệt chủng tộc.

Monster Hunter (Thợ săn quái vật) ra rạp Trung Quốc từ ngày 4/12, sớm hơn ba tuần so với thời điểm phát hành tại Mỹ (ngày 25/12). Theo Variety, phim thu về 5,19 triệu USD trong ngày đầu, tuy nhiên bom tấn Hollywood bị khán giả phản đối kịch liệt vì tình tiết được cho là xúc phạm người Trung Quốc.

Theo đó, một khán giả đã quay lại đoạn đối thoại khoảng 10 giây của hai nhân vật trong phim và lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Trong cảnh lái xe với tốc độ cao trên sa mạc, chàng trai châu Á do rapper - MC Jin - thủ vai hét lên: "Hãy nhìn vào đầu gối của tôi", đồng đội anh sau đó hỏi lại "loại đầu gối nào?", Jin lập tức nói: "Người Trung Quốc", đồng thời nhấn mạnh âm tiết cuối cùng.

Trên Weibo, khán giả Trung Quốc phẫn nộ, cho rằng đoạn đối thoại này ám chỉ một bài đồng dao với hàm ý phân biệt chủng tộc, xúc phạm người châu Á. Lời bài hát được nhắc đến là: "Chi-nese, Jap-a-nese, dir-ty knees, look at these" (tạm dịch: Nhìn này, người Trung Quốc, Nhật Bản có đầu gối dơ bẩn).

Theo Variety, nhiều người quan niệm cụm từ "đầu gối dơ bẩn" mang hàm ý phân biệt chủng tộc với người châu Á và người Mỹ gốc Á. Ảnh: Coco Van Oppens Photography.

Hai ngày qua, hashtag "Monster Hunter Insults China" (Monster Hunter lăng mạ Trung Quốc) xuất hiện dày đặc trên Weibo và các diễn đàn lớn. "Phim rác. Hãy tẩy chay nó" là một trong những bình luận được thích nhất trên nền tảng đánh giá và bán vé Maoyan.

Hàng triệu khán giả khác viết: "Nếu bạn là người Trung Quốc, bạn sẽ hiểu rằng không nên đi xem này, phải không?", "Câu đùa phản cảm đã giết chết một bom tấn đáng mong chờ tại đất nước tôi", "Hãy ngăn chặn Monster Hunter, không cho phát sóng tại Trung Quốc dưới bất cứ hình thức nào", "Nếu không có hình phạt nghiêm khắc, trong tương lai những người muốn hạ nhục Trung Quốc sẽ tiếp tục làm như thế"...

Theo Variety, Liên đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc cũng thể hiện động thái trên Weibo, kêu gọi chống lại "sự phân biệt chủng tộc và đạo đức giả của người Mỹ". Các rạp phim tại Trung Quốc - thị trường điện ảnh lớn nhất thế giới - nhận được yêu cầu hủy các suất chiếu sắp tới và hoàn tiền loạt vé đã bán ra. Trong khi đó, nhiều người hâm mộ trò chơi điện tử vẫn hy vọng bộ phim chuyển thể được phép chiếu lại sau khi cắt đoạn thoại nhạy cảm.

Tencent - đơn vị đồng sản xuất, phân phối Monster Hunter - cũng bị khán giả chỉ trích vì im lặng giữa scandal. Sony - công ty phân phối phim ở các quốc gia và lãnh thổ khác - cho biết họ không tham gia phát hành tại thị trường Trung Quốc, chưa nhận được thông báo đầy đủ về tình hình và từ chối bình luận.

'Thợ săn quái vật' bị khán giả Trung Quốc tẩy chay Trailer "Thợ săn quái vật". Video: CGV.

Monster Hunter thuộc thể loại hành động giả tưởng do Paul W.S. Anderson sản xuất, viết kịch bản và đạo diễn, dàn diễn viên gồm Milla Jovovich, Tony Jaa, T.I... Nội dung kể câu chuyện đại úy Natalie Artemis (Milla Jovovich) cùng đồng đội bị hút vào một chiều không gian tràn ngập quái vật khổng lồ. Được nhân vật bí ẩn The Hunter (Tony Jaa đóng) hỗ trợ, Artemis chiến đấu với bầy quái vật để mở đường máu trở về nhà.

Trước đó, sự góp mặt của Jin Au Yeung - tên khác là MC Jin - được nhiều khán giả thích thú. Anh là rapper solo người Mỹ gốc Á đầu tiên ký hợp đồng với một hãng lớn và nổi tiếng ở Trung Quốc nhờ xuất hiện trên chương trình "The Rap of China".

Monster Hunter dựa trên loạt trò chơi điện tử nhập vai nổi tiếng cùng tên, do Capcom của Nhật Bản phát triển nhưng được "gã khổng lồ công nghệ" Tencent bán và phân phối tại Trung Quốc. Tencent cũng đồng sản xuất bộ phim.

Trang Empire đánh giá quái vật trong phim có tạo hình sát nguyên bản game. Kinh phí phim khoảng 60 triệu USD - tương đối thấp so với nhiều phim cần kỹ xảo khác của Hollywood. Tại sự kiện New York Comic Con ngày 10/10, Paul W. S. Anderson nói hâm mộ game cùng tên suốt 12 năm nên muốn truyền tải trọn vẹn tinh thần tác phẩm. Trong sự nghiệp của mình, đạo diễn 55 tuổi không ít lần chuyển thể các tựa game nổi tiếng, như Mortal Kombat và Resident Evil.

Thiên Lam