MỹLeodan Pino sử dụng kỹ năng võ thuật tổng hợp để khóa chặt tay chân một kẻ cầm rìu đang đe dọa hai anh em.

Video do Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Marion (Florida) công bố cho thấy nghi phạm, được xác định là Bryce Thayer, 36 tuổi, tiếp cận hai nhân viên rửa xe Leodan Pino, 18 tuổi và em trai 16 tuổi khi họ đang đóng cửa tiệm vào tối 8/3.

"Tôi đang khóa cửa thì nghe thấy tiếng gào thét, rõ ràng là anh ta đang không tỉnh táo", Pino kể. Khi bị Pino yêu cầu rời khỏi đó, Thayer giận dữ tiến đến chỗ hai anh em, rút ra một chiếc rìu và chĩa vào họ với thái độ đe dọa.

Thợ rửa xe 18 tuổi khống chế kẻ cầm rìu bằng đòn vật MMA

Video cho thấy Pino nhanh chóng chớp thời cơ lao về phía Thayer, giữ tay cầm rìu, đồng thời gạt chân khiến anh ta ngã xuống đường, đè lên người để khống chế. Em trai Pino cũng xông đến giật chiếc rìu khỏi tay Thayer.

Pino được đào tạo võ thuật tổng hợp (MMA) và mới nhập ngũ, cho biết: "Khi nhận ra anh ta không chịu từ bỏ, tôi tung vài cú đánh cùi chỏ cho đến khi anh ta mất khả năng chống cự... Tôi vật anh ta xuống đường, khóa chặt anh ta bằng thế khóa tam giác từ sau lưng và chờ cảnh sát đến".

Ảnh chụp khi bị bắt của Thayer cho thấy nhiều vết bầm tím trên mặt, được cho là do cuộc giằng co gây ra.

Pino nói Thayer "đã phải nhận hậu quả thích đáng" và bày tỏ "hạnh phúc vì đã có thể bảo vệ em trai" trong tình huống đó.

Bryce Thayer bị bầm tím, trầy xước mặt sau vụ việc. Ảnh: Marion County Sheriff's Office

Theo cảnh sát, việc khám xét trong quá trình bắt giữ cho thấy Thayer có một ống thủy tinh dùng để hút methamphetamine. Anh ta bị buộc tội với hai tội danh hành hung nghiêm trọng bằng vũ khí nguy hiểm mà không có ý định giết người và tàng trữ dụng cụ sử dụng ma túy. Thayer đang bị tạm giam với mức bảo lãnh tại ngoại là 11.000 USD.

Thayer đã bị Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Marion bắt giữ bốn lần kể từ tháng 5/2024, với các cáo buộc bao gồm tàng trữ chất được kiểm soát mà không có đơn thuốc, tàng trữ chất được kiểm soát trong cơ sở giam giữ, gây thiệt hại về tài sản, trộm cắp vặt, đột nhập trái phép, tàng trữ cần sa, tàng trữ dụng cụ sử dụng ma túy.

Tuệ Anh (theo Fox News)