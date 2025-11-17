Thợ ống nước bị nghi là chủ mưu vụ đánh bom tự sát ở New Delhi

Một thợ sửa ống nước quê ở Kashmir bị cáo buộc là chủ mưu vụ đánh bom xe kiểu tự sát ở New Delhi khiến ít nhất 12 người chết.

Cơ quan Điều tra Quốc gia Ấn Độ (NIA) ngày 16/11 thông báo đã bắt kẻ chủ mưu trong vụ đánh bom tự sát ở con phố gần Red Fort (Pháo đài Đỏ) hôm 10/11. Nghi phạm là Amir Rashid Ali, thợ sửa ống nước đến từ Kashmir, là chủ sở hữu chiếc xe Hyundai i20 được dùng trong vụ đánh bom.

NIA cáo buộc Ali là đã lên kế hoạch để "kẻ đánh bom tự sát" Umar Un Nabi thực hiện vụ tấn công khủng bố. Cơ quan này cho biết Ali đã tới New Delhi để mua xe, gắn thiết bị nổ tự chế vào xe để tiến hành vụ đánh bom.

Nabi, cũng quê ở Kashmir, là giảng viên tại một trường đại học ở bang Haryana. Người này hôm 10/11 điều khiển chiếc xe chạy chậm dọc con phố gần nhà ga tàu điện ngầm Lal Quila ở thủ đô New Delhi.

Khi đến một ngã tư có đèn đỏ, Nabi kích hoạt quả bom trong xe, gây ra vụ nổ và đám cháy lớn, khiến ít nhất 11 người khác thiệt mạng. Nabi được xác định đã chết trong vụ nổ. Giới chức Ấn Độ chưa nêu động cơ đánh bom của nghi phạm.

Hiện trường vụ nổ xe ở New Delhi Hiện trường vụ đánh bom xe ở thủ đô Ấn Độ tối 10/11. Video: X/@SKBishnoi29Rule

NIA đã tịch thu một ôtô khác thuộc sở hữu của Nabi để làm bằng chứng điều tra, đồng thời thẩm vấn 73 nhân chứng, trong đó có những người bị thương.

Trước đó, các nhà điều tra đã thu giữ ba chiếc xe để tìm hiểu phương thức vận chuyển thuốc nổ và thiết bị chế bom trong vụ tấn công. Họ tập trung vào "mạng lưới khủng bố cổ cồn trắng", ám chỉ những người có học thức, hoạt động ở các bang Jammu & Kashmir, Haryana và Uttar Pradesh, có thể đã lên kế hoạch tấn công trong nhiều tháng.

Hiện trường vụ nổ xe ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ ngày 10/11. Ảnh: AFP

Một vụ nổ khác cũng xảy ra tại đồn cảnh sát Nowgam, thành phố Srinagar thuộc khu vực Kashmir, miền bắc Ấn Độ ngày 14/11, dẫn đến đám cháy lớn bao trùm địa điểm này và nhiều phương tiện xung quanh bắt lửa, khiến 9 người thiệt mạng.

Truyền thông Ấn Độ đưa tin một tổ chức khủng bố đã nhận trách nhiệm, nhưng giới chức Ấn Độ bác bỏ, cho biết nguyên nhân vụ nổ là vật liệu chế tạo thiết bị nổ tự chế bị tịch thu phát nổ. Số vật liệu này được thu hồi từ bang Haryana ngay trước vụ đánh bom xe ở thủ đô.

Hồng Hạnh (Theo AFP, Hindustan Times)