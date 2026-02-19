'Thỏ ơi' của Trấn Thành vượt 100 tỷ đồng

Phim 18+ "Thỏ ơi" vượt 100 tỷ đồng sau hơn hai ngày chiếu, phá kỷ lục "Bộ tứ báo thủ" - đều do Trấn Thành đạo diễn.

Trưa 19/2, tác phẩm lập cột mốc doanh thu mới, nhanh hơn khoảng ba tiếng so với Bộ tứ báo thủ - phim Tết của Trấn Thành công chiếu năm ngoái, theo Box Office Vietnam. Doanh thu này gồm vé đặt trước.

Trong ngày thứ ba phát hành, Thỏ ơi duy trì vị thế dẫn đầu phòng vé khi đạt hơn 21,6 tỷ đồng, với gần 1,3 triệu khán giả, bỏ xa các phim còn lại. Với 4.519 suất, phim hiện có hơn 47% tổng lượng suất chiếu toàn thị trường. Tác phẩm có hiệu suất phòng vé tốt, doanh thu trung bình khoảng 4,8 triệu đồng mỗi suất.

Trailer phim "Thỏ ơi" Trailer "Thỏ ơi", công chiếu trong nước ngày 17/2 (nhằm ngày mùng 1 Tết Bính Ngọ). Video: Đoàn làm phim cung cấp

Đại diện kênh Hiểu phim một chút cho rằng sự phân hóa mạnh trong cuộc đua phim Tết đến từ sự khác biệt về độ phủ truyền thông, sức hút thương hiệu và mức độ quan tâm của khán giả. Trong đó, chiến dịch quảng bá Thỏ ơi triển khai đồng bộ với các hoạt động giới thiệu phim, trailer thu hút lượng xem cao và lượng tương tác lớn trên mạng xã hội. Trước thời điểm ra rạp, phim ghi nhận khoảng 130.000 vé đặt trước, tạo đà tăng trưởng doanh thu ngay trong ngày đầu.

Dù phần lớn diễn viên lần đầu tiếp xúc điện ảnh, yếu tố quan trọng nằm ở sức hút của Trấn Thành, góp phần mở rộng tệp khán giả và duy trì tỷ lệ lấp đầy phòng chiếu. Về mặt nội dung, mùa phim Tết năm nay ghi nhận sự đa dạng về thể loại và cách tiếp cận. Thỏ ơi lựa chọn hướng khai thác tâm lý, chính kịch với các nhân vật mang nhiều lớp nội tâm, khác biệt so với các câu chuyện về đề tài gia đình như Nhà ba tôi một phòng hay Mùi phở.

Thỏ ơi kể về Hải Linh (LyLy), một MC talkshow chuyên khai thác những câu chuyện đời tư. Biến cố xảy ra khi Nhật Hạ (rapper Pháo) - cô gái xuất hiện với chiếc mặt nạ thỏ - lên sóng tiết lộ đang yêu một người đàn ông đã có gia đình. Từ đây, Hải Linh nghi ngờ người được nhắc đến có thể là chồng cô, Thế Phong (Vĩnh Đam), một doanh nhân thành đạt.

Bộ phim còn theo chân Hải Lan (ca sĩ Văn Mai Hương), chị gái Hải Linh, khi mối quan hệ giữa cô và Ngọc Sơn (Quốc Anh) rạn nứt vì nghi ngờ có sự xuất hiện của người thứ ba. Trấn Thành góp mặt với vai Kim, bạn trai cũ tìm cách nối lại tình cảm với Nhật Hạ.

Tạo hình ca sĩ LyLy trong phim "Thỏ ơi". Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Một trong những điểm nhấn của kịch bản là cách Trấn Thành khắc họa các mối quan hệ độc hại. Tình yêu không còn là điểm tựa an toàn mà trở thành nguồn gốc của tổn thương. Các tuyến nhân vật phản ánh cách con người có thể gây tổn thương cho người khác, đồng thời phải giải quyết hệ quả từ lựa chọn của bản thân.

Tuy nhiên, phim mắc lỗi ở cách triển khai cốt truyện. Tác phẩm khai thác các yếu tố quen thuộc của dòng tâm lý - giật gân như thao túng cảm xúc, chuyển biến tình tiết dựa trên lời nói dối lẫn sự thật, gợi liên tưởng cảm hứng từ phim Parasite hay Fatal Attraction. Tuy nhiên, một số tình tiết chưa phát triển đầy đủ, khiến tâm lý và hành động của nhân vật thay đổi nhanh, điển hình là mối quan hệ giữa Nhật Hạ và Kim. Trạng thái bất ổn thể hiện qua các tình huống sắp đặt, thay vì để nhân vật tự bộc lộ. Kịch bản sử dụng nhiều lời thoại và tình huống nặng kịch tính, nhưng ở một số đoạn, cách thể hiện này thiếu tiết chế.

Phần lớn diễn viên lần đầu chạm ngõ điện ảnh, trong đó, ca sĩ Văn Mai Hương là gương mặt gây chú ý với khán giả. Các gương mặt còn lại dừng ở mức tròn vai. Với vai Kim, Trấn Thành kiểm soát tốt nhịp diễn, cho thấy sự khó đoán của nhân vật, nhất là ở trường đoạn cuối phim. Mặt khác, một số ý kiến cho rằng tạo hình và cách thể hiện của Trấn Thành chưa đột phá so với các vai diễn trước.

Chiều 18/2, nhà sản xuất cho biết phim đạt doanh thu 50 tỷ đồng sau chưa đầy một ngày. Trước khi phát hành, dự án có hơn 130.000 lượt vé đặt trước, con số cao nhất từ trước đến nay ở phòng vé Việt. Thành tích này phá kỷ lục của Bộ tứ báo thủ (129.000 lượt), cũng do Trấn Thành đạo diễn.

Ở bảng xếp hạng phòng vé ngày 19/2, xếp thứ hai là Nhà ba tôi một phòng với hơn 7,4 tỷ đồng ở 1.841 suất. Ở vị trí thứ ba, Báu vật trời cho đạt 3,9 tỷ đồng từ 1.355 suất, sau đó là Mùi phở (2,4 tỷ đồng và 898 suất).

Cát Tiên