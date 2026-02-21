'Thỏ ơi' của Trấn Thành bị quay lén, lộ đoạn kết

"Thỏ ơi" - phim 18+ của Trấn Thành - bị nhiều TikToker quay lén, tung lên mạng, làm lộ đoạn kết sau năm ngày ra rạp Tết.

Chiều 21/2, đại diện Galaxy - đơn vị phát hành tác phẩm - cho biết đã lập vi bằng một số tài khoản mạng xã hội đăng tải một phần hoặc toàn bộ bản quay trái phép phim trong rạp.

"Chúng tôi đang làm việc với cơ quan thẩm quyền để phối hợp xác minh nguồn phát tán, truy vết cá nhân, tổ chức có liên quan, làm căn cứ xử lý theo quy định pháp luật", đại diện nhà sản xuất cho biết.

Một tài khoản đăng video quay lén phân cảnh của "Thỏ ơi", thu hút hơn 500 nghìn lượt xem. Ảnh chụp màn hình

Trên TikTok, vài ngày qua, nhiều người đăng tải video quay bằng điện thoại, ghi lại đoạn kết, làm lộ tình tiết chính của phim. Một số lời thoại của nhân vật Hải Linh (LyLy), Nhật Hạ (Pháo), Thế Phong (Vĩnh Đam) tranh cãi cũng được ghi lại, từ đó tiết lộ kẻ chủ mưu đứng sau mâu thuẫn tình tay ba trong phim. Nhiều video thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, đạt gần một triệu lượt xem.

Đạo diễn Trấn Thành cho biết bức xúc trước hành vi quay lén. "Nghề làm phim luôn gặp nhiều khó khăn, phải tốn công sức của rất nhiều người mới làm ra được một tác phẩm. Xin hãy để cho khán giả chưa vào rạp có trải nghiệm trọn vẹn nhất với bộ phim", anh nói.

Nhân vật Nhật Hạ (Pháo) trong một cảnh gần cuối phim. Ảnh: Đoàn phim cung cấp

Vấn nạn quay lén tác phẩm điện ảnh, tung lên mạng xã hội từng gây bức xúc, đặc biệt trong dịp Tết - giai đoạn cao điểm của phim chiếu rạp. Tết 2023, phim Nhà bà Nữ của Trấn Thành, Chị chị em em 2 của Vũ Ngọc Đãng cũng liên tục bị "spoil" các tình tiết quan trọng trên TikTok. Năm 2024, Cô dâu hào môn bị tung một số phân đoạn quan trọng, hé lộ thân phận của nhân vật chính. Đạo diễn Vũ Ngọc Đãng cho biết việc quay lén ảnh hưởng đến doanh thu của phim, do dự án lúc đó mới ra rạp, chặng đường phát hành còn dài.

Các đơn vị làm phim cho rằng khó thống kê thiệt hại bằng con số, bởi những đoạn bị lộ là các cảnh đắt giá, nằm trong mạch phim chính. Các video quay lén chất lượng không được đảm bảo, ảnh hưởng đến lựa chọn đi xem phim dịp lễ, Tết của khán giả.

Theo điều 27, Nghị định 131/2013/NĐ-CP - quy định xử phạt hành chính về quyền tác giả và quyền liên quan, hành vi sao chép bản ghi âm, ghi hình mà không được phép của chủ sở hữu quyền của nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình bị phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 35 triệu đồng. Theo điều 225, Bộ luật Hình sự 2015 - quy định về xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, người phạm tội bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến một tỷ đồng hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm nếu thu lợi bất chính 300 triệu đồng trở lên, hoặc gây thiệt hại cho chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan 500 triệu đồng trở lên.

Trailer phim "Thỏ ơi" Trailer "Thỏ ơi" - dán nhãn 18+. Video: Đoàn phim cung cấp

Thỏ ơi gây sốt phòng vé với doanh thu gần 200 tỷ đồng sau năm ngày công chiếu. Kịch bản xoay quanh Hải Linh, MC của talkshow nổi tiếng Chị Bờ Vai. Trong chương trình, cô lắng nghe chia sẻ của khách mời giấu mặt và đưa ra lời khuyên. Nhân vật hiện lên như một phụ nữ lý trí, luôn biết cách nhìn rõ bản chất vấn đề. Biến cố xảy ra khi Nhật Hạ (Pháo) chia sẻ chuyện cá nhân trên chương trình. Hải Linh dần cuốn vào những bí mật vượt ngoài tầm kiểm soát.

Mai Nhật