Thổ Nhĩ Kỳ phát lệnh bắt Thủ tướng Israel Netanyahu cùng một số quan chức của Tel Aviv với cáo buộc diệt chủng, liên quan cuộc chiến tại Gaza.

Tòa án thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 7/11 phát lệnh bắt với 37 người, trong đó có Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, với cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người, diệt chủng ở Gaza. Danh sách còn có Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz, Bộ trưởng An ninh Quốc gia Ben Gvir và tư lệnh quân đội Israel Eyal Zamir.

Lệnh bắt do văn phòng công tố viên trưởng Istanbul đề xuất. Cơ quan này liệt kê các đợt tấn công gây thương vong lớn của quân đội Israel nhằm vào bệnh viện ở Gaza, trong đó có Bệnh viện Hữu nghị Thổ Nhĩ Kỳ - Palestine, cáo buộc Tel Aviv phong tỏa dải đất và không cho các nạn nhân tiếp cận hỗ trợ nhân đạo.

Tình hình Gaza đã thu hút sự chú ý từ cộng đồng quốc tế. Các nhà hoạt động đã triển khai đội thuyền cứu trợ nhân đạo nhưng bị Israel chặn bắt hồi tháng 10, theo văn phòng công tố viên Istanbul.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Washington, Mỹ ngày 29/9. Ảnh: AFP

Động thái của Thổ Nhĩ Kỳ vấp phải phản ứng gay gắt từ Israel. Ngoại trưởng Gideon Saar tuyên bố Israel "kiên quyết bác bỏ với thái độ coi khinh" các cáo buộc, đồng thời gọi đây là "chiêu trò tuyên truyền mới nhất của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan".

Trong khi đó, nhóm vũ trang Hamas ở Gaza hoan nghênh lệnh bắt, gọi đây là "hành động thể hiện lập trường chân thành của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc kiên định đứng về phía công lý, nhân đạo và tình anh em gắn bó họ với người dân Palestine đang bị áp bức".

Thổ Nhĩ Kỳ từ lâu đã lên tiếng chỉ trích cuộc chiến của Israel ở Gaza. Nước này năm ngoái cùng Nam Phi kiện Israel ra Tòa Công lý Quốc tế (ICJ) với cáo buộc diệt chủng.

Theo giới quan sát, lệnh bắt của tòa án Istanbul chủ yếu mang tính biểu tượng và là một cảnh báo pháp lý. Ankara không có thẩm quyền thực thi lệnh bắt bên ngoài lãnh thổ Thổ Nhĩ Kỳ, trừ khi những người có tên trong danh sách đến nước này hoặc quốc gia khác đồng ý dẫn độ theo hiệp định pháp lý quốc tế.

Vị trí các đô thị tại Dải Gaza. Đồ họa: BBC

Chiến sự Israel - Hamas nổ ra hồi tháng 10/2023 sau khi nhóm vũ trang ở Gaza tấn công Israel, khiến hơn 1.200 người chết và bắt cóc 251 con tin.

Israel đã mở chiến dịch nhằm vào Dải Gaza ngay sau đó với mục tiêu loại bỏ Hamas. Cơ quan y tế Gaza ngày 5/11 cho biết giao tranh đã khiến hơn 68.800 người Palestine thiệt mạng và hơn 170.600 người bị thương, chủ yếu là dân thường.

Israel và Hamas ngày 9/10 đạt thỏa thuận hòa bình giai đoạn một, bao gồm ngừng bắn, trao đổi con tin - tù nhân và tăng viện trợ nhân đạo cho Gaza.

Như Tâm (Theo AFP, Anadolu Agency)