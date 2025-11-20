Thổ Nhĩ Kỳ kêu gọi nối lại đàm phán Nga - Ukraine

Tổng thống Erdogan kêu gọi Nga - Ukraine nối lại đàm phán hòa bình tại Istanbul sau nhiều tháng đình trệ và leo thang xung đột.

"Trong các cuộc họp hôm nay, chúng tôi nhấn mạnh sự cần thiết của nối lại tiến trình Istanbul với cách tiếp cận thực dụng và ưu tiên đạt kết quả", Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 19/11.

Ông thêm rằng Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng tất cả đối tác khu vực áp dụng cách tiếp cận "mang tính xây dựng" với đàm phán hòa bình ở Istanbul.

Tổng thống Erdogan nhấn mạnh những cuộc tấn công ngày càng nhiều vào cơ sở hạ tầng năng lượng và số người thiệt mạng gia tăng đang gây ra "những tổn thất không thể khắc phục" cho cả hai bên. "Chúng tôi cho rằng tái khởi động tiến trình Istanbul theo khuôn khổ toàn diện hơn để giúp giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay là điều cần thiết", ông nói.

Tổng thống Erdogan (phải) trong cuộc họp báo chung với người đồng cấp Ukraine tại Ankara ngày 19/11. Ảnh: AP

Lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ, người có quan hệ thân thiện với Tổng thống Nga Vladimir Putin, cho biết Ankara luôn sẵn sàng thảo luận về các đề xuất từ Moskva để hướng tới lệnh ngừng bắn và hòa bình bền vững. Ông nói thêm Thổ Nhĩ Kỳ cũng đánh giá cao vai trò của Mỹ trong tiến trình này.

Cũng tại sự kiện, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng nối lại hoạt động trao đổi "số lượng lớn" tù binh với Nga trước năm 2026.

Nga và Ukraine đã tổ chức ba vòng đàm phán tại Istanbul kể từ đầu năm, với lần gần nhất diễn ra hôm 23/7, sau hơn ba năm không đối thoại trực tiếp. Tuy nhiên, hai bên mới chỉ đạt được thỏa thuận về các vấn đề nhân đạo như trao trả tù binh và thi thể quân nhân thiệt mạng, chưa tạo được đột phá nhằm hướng tới hòa bình.

Hãng thông tấn AFP và Reuters cùng ngày dẫn nguồn tin am hiểu vấn đề cho hay Ukraine đã nhận được đề xuất hòa bình mới từ Mỹ. Trong đó, Washington đề nghị Kiev công nhận quyền kiểm soát của Moskva với bán đảo Crimea và các khu vực mà nước này đã giành được, đồng thời "giảm quân số của lực lượng vũ trang Ukraine xuống còn 400.000 người" và "từ bỏ tất cả vũ khí tầm xa".

Tuy nhiên, chưa rõ Nga sẽ phải thực hiện những điều gì theo đề xuất mới. Nga hiện kiểm soát 99% lãnh thổ tỉnh Lugansk, 60% diện tích Donetsk, 70% tỉnh Zaporizhzhia và Kherson, cùng một số khu vực tại tỉnh Dnipropetrovsk, Sumy và Kharkov. Nếu tính cả bán đảo Crimea, Nga đang kiểm soát khu vực tương đương 19% diện tích Ukraine trước năm 2014.

Đề xuất mới của Mỹ dường như lặp lại những điều kiện mà Nga từng đặt ra để chấm dứt xung đột, song Ukraine đã nhiều lần bác bỏ vì xem đó là sự đầu hàng.

Thanh Tâm (Theo AFP, Reuters)