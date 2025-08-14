Thỏ 'mọc sừng' xuất hiện ở nhiều công viên tại Mỹ

Những con thỏ mọc u kỳ dị như sừng trên đầu xuất hiện ngày càng nhiều ở các công viên tại Colorado, giới chức phát cảnh báo người dân không chạm vào chúng.

Nhiều người Mỹ gần đây đăng lên mạng xã hội những bức ảnh đàn thỏ mọc các khối u kỳ dị mọc như sừng trên đầu tại nhiều công viên ở Fort Collins, bang Colorado. Hình ảnh này trông như trong phim kinh dị, nhiều người gọi chúng là "thỏ quỷ", "thỏ Frankenstein" hay "thỏ zombie".

Cơ quan Quản lý Công viên và Động vật Hoang dã Colorado (CPW) ngày 13/8 cho biết những cá thể thỏ này nhiễm virus u nhú Shope (CRPV), khiến các khối u lành tính phát triển trên đầu giống như những chiếc sừng. Các nhà khoa học Mỹ đã bắt đầu nghiên cứu về loại virus này gần 100 năm trước.

Dù đây là loại virus thường gặp, vô hại và không lây sang người hay vật nuôi, CPW khuyến cáo người dân tránh xa, không chạm vào những con thỏ nhiễm bệnh để tránh những nguy cơ không đáng có.

Một con thỏ nhiễm virus CRPV tại một công viên ở Fort Collins, bang Colorado. Ảnh: Unilad

Các chuyên gia ở Colorado lo ngại đàn thỏ nhiễm bệnh có thể khiến virus lây lan khắp vùng Trung Tây. Kara Van Hoose, phát ngôn viên CPW, cho biết mùa hè là thời điểm ve, bọ chét truyền virus hoạt động mạnh nhất.

Những khối u lành tính này không gây hại cho thỏ, trừ khi mọc trên mắt, miệng, cản trở ăn uống. Hệ miễn dịch của thỏ có khả năng chống virus nên các khối u này thường tự biến mất.

Đức Trung (Theo AP, People)