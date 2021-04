Thợ lặn lập kỷ lục nín thở hơn 24 phút

CroatiaThợ lặn 54 tuổi Budimir Buda Sobat hôm 27/3 phá kỷ lục thế giới do chính ông lập sau khi nín thở dưới nước 24 phút 33 giây.

Thợ lặn Croatia lập kỷ lục nín thở hơn 24 phút

Thành tích mới của Sobat tốt hơn tới 22 giây so với kỷ lục cũ về thời gian nín thở dưới nước lâu nhất mà chính ông lập - 24 phút 11 giây - năm 2018. Thợ lặn 54 tuổi người Croatia này lập kỷ lục trong một bể bơi ở thành phố Sisak, dưới sự giám sát của các bác sĩ, phóng viên và những người ủng hộ.

Việc nín thở lâu ảnh hưởng nghiêm trọng tới cơ thể, đặc biệt là não bộ. Sau 18 phút nín thở, Sobat bắt đầu bị co giật không tự chủ, co thắt cơ do thiếu oxy. Vì vậy, nỗ lực phá kỷ lục của ông đã được các bác sĩ, chuyên gia cùng quan chức y tế giám sát liên tục, kỹ lưỡng.

Để có thể nín thở dưới nước lâu như vậy, Sobat đã dành nhiều năm tập luyện để cơ thể bơm máu kết hợp oxy với tốc độ rất chậm, đặc biệt là lên não, nhằm duy trì oxy trong thời gian dài. Ngoài ra, trước khi thực hiện màn trình diễn tại Sisak, Sobat đã hít khí oxy nguyên chất để làm tăng mức oxy trong cơ thể.

Sobat chụp ảnh lưu niệm bên đồng hồ kỷ lục được ghi nhận bở tổ chức Kỷ lục Guinness. Ảnh: Alamy

Theo Daily Mail, Sobat cố gắng lập kỷ lục mới với hy vọng gây quỹ cho quê hương ông - thành phố Sisak - nơi bị tàn phá bởi trận động đất mạnh làm rung chuyển Croatia hồi tháng 12/2020. Toàn bộ số tiền mà ông thu được sẽ được dùng để hỗ trợ xây dựng lại cơ sở vật chất của Hiệp hội Người khuyết tật Hạt Sisak-Moslavina, nơi cũng bị phá hủy trong trận động đất.

Thợ lặn 54 tuổi còn dành tặng kỷ lục cho Saša - con gái 20 tuổi đã phải chiến đấu với căn bệnh bại não, tự kỷ và động kinh từ khi còn nhỏ. "Tôi cố gắng lặn lâu nhất có thể, theo những gì mà tôi đã được học, để có thể làm đẹp quê hương của mình và giúp đỡ mọi người tại đây", Sobat nói.

Hồng Duy tổng hợp