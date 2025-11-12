Thổ dân Brazil xông vào nơi tổ chức hội nghị khí hậu Liên Hợp Quốc

Hàng chục người biểu tình xông vào địa điểm tổ chức hội nghị COP30 để yêu cầu ngừng khai thác đất đai, khiến lực lượng an ninh phải can thiệp.

Thổ dân Brazil và các nhà hoạt động môi trường la hét giận dữ, mang theo biểu ngữ "Đất đai của chúng tôi không phải để bán" khi vượt qua hàng rào an ninh tại lối vào chính nơi tổ chức Hội nghị lần thứ 30 các bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (COP30) tại thành phố Belem, phía bắc Brazil ngày 11/11.

"Chúng tôi không muốn có hoạt động nông nghiệp, dầu mỏ hay khai thác khoáng sản, gỗ trái phép trên đất đai của chúng tôi", Nato, một thủ lĩnh cộng đồng thổ dân Tupinamba, nói.

Thổ dân Brazil xông vào hội nghị khí hậu Liên Hợp Quốc Đám đông biểu tình xông vào nơi tổ chức COP30 tại Belem, Brazil, tối 11/11. Video: X/Rapid Report

Lực lượng bảo vệ đẩy lùi người biểu tình, dùng bàn chặn lối vào và tịch thu gậy gộc. Những người biểu tình đã giải tán ngay sau cuộc đụng độ. Họ nằm trong số hàng trăm người đã tuần hành đến địa điểm tổ chức hội nghị.

Phát ngôn viên của hội nghị cho biết hai nhân viên an ninh bị thương nhẹ và địa điểm bị thiệt hại vật chất nhỏ. Người này nói thêm nhân viên an ninh Brazil và Liên Hợp Quốc đã hợp tác để đảm bảo an ninh cho hội nghị, khẳng định địa điểm tổ chức đã an toàn, các cuộc đàm phán về biến đổi khí hậu vẫn tiếp tục. Cửa chính đóng để sửa chữa và sẽ mở lại vào sáng 12/11.

Tù trưởng Raoni Metuktire phát biểu trong hội nghị về thăm dò dầu khí ở cửa sông Amazon trong hội nghị COP30 tại Belem, Brazil, ngày 11/11. Ảnh: Văn phòng Báo chí COP30

Hồi đầu tuần, hàng chục thủ lĩnh của các cộng đồng thổ dân Brazil đã ngồi thuyền tới Belem để đàm phán, yêu cầu quyền tham gia nhiều hơn vào quản lý rừng.

Tù trưởng Raoni Metuktire, thủ lĩnh cộng đồng thổ dân Kayapo sinh sống ở một số vùng của các bang Mato Grosso và Para ở Amazon, cho biết nhiều thành viên trong cộng đồng bức xúc với các dự án phát triển cơ sở hạ tầng trong rừng. Ông cảnh báo các dự án đường cao tốc, đường sắt và giếng khoan dầu đang được lên kế hoạch xây dựng và khai thác, sẽ ảnh hưởng tới người dân khắp thế giới.

"Những dự án này đang hủy hoại sông ngòi, đất đai, nhưng họ vẫn tiếp tục làm. Điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến chúng tôi và chính các bạn. Các bạn đang tự chuốc lấy rắc rối", ông nói, thúc giục Brazil trao quyền cho người bản địa để bảo tồn rừng Amazon.

COP30 diễn ra trong thời gian 6-21/11, quy tụ đại diện từ hơn 190 quốc gia và vùng lãnh thổ. Họ thảo luận về chiến lược giải quyết biến đổi khí hậu, trình bày kế hoạch hành động quốc gia để cắt giảm khí thải và tiến độ thực hiện cam kết tài trợ ngân sách đã đưa ra tại COP29.

Hồng Hạnh (Theo Reuters, DW)