Thợ cắt tóc bằng xẻng và bàn là

KenyaTại một lán gỗ ven đường ở Kiambu, ngoại ô thủ đô Nairobi, Safari Martins không dùng gương lược mà bày la liệt xẻng, cờ lê và dao rựa.

Khách hàng Ian Njenga ngồi trên ghế, nín thở chờ Martins lướt lưỡi xẻng sắc lẹm qua da đầu. Chỉ sau vài đường cạo, mái tóc của anh được tạo kiểu gọn gàng. Tiếp đó, người thợ dùng chiếc bàn là than nóng rực để ép phẳng những sợi tóc con còn sót lại.

"Tôi chỉ dùng những thứ không theo quy ước", Martins, hay còn gọi là Chief Safro, cười nói khi đang thao tác. Bên cạnh, một trợ lý dùng điện thoại ghi lại mọi góc quay để đăng tải lên mạng xã hội.

Chiếc xẻng khổng lồ và sắc bén để cắt tóc của Martins. Ảnh: Independent

Những dụng cụ làm nông quen thuộc đã biến Martins thành thợ cắt tóc nổi tiếng nhất Kenya. Anh có hơn một triệu người theo dõi trên mỗi nền tảng Instagram và TikTok.

Sức hút từ trải nghiệm thót tim và cơ hội xuất hiện trên kênh TikTok triệu view khiến khách hàng sẵn sàng chi đậm. Martins tính phí tới 1.500 shilling (khoảng 300.000 đồng) cho một lần cắt. Đây là mức giá "trên trời" tại Nairobi, nơi cánh đàn ông thường chỉ tốn khoảng 30.000 đồng cho dịch vụ tương tự.

"Tài năng của anh ấy ở đẳng cấp khác so với thợ bình thường", Ian Njenga, một khách quen nhận xét. "Bước ra từ đây, tôi thấy tự tin hơn hẳn".

Sinh ra ở Rwanda và hiện sống tại Nairobi, Martins bắt đầu nghề tóc từ năm 2018 khi còn là học sinh trung học. Ban đầu anh dùng tông đơ như bao người khác. 5 năm sau, anh quyết định tìm hướng đi riêng bằng cách sử dụng xẻng, búa và bàn là quần áo. Anh cho biết các dụng cụ này đã được mài sắc và được các trưởng lão trong làng "ban phước" để đảm bảo an toàn.

Để tạo nét riêng, trong các video đăng tải, Martins thường lồng ghép các câu chuyện dân gian châu Phi, thu hút hàng triệu lượt xem từ khắp thế giới.

Martins dùng bàn là bằng than củi để làm phẳng sợi tóc cho khách hàng. Ảnh: Morningsun

Sự nổi lên của "thợ cắt tóc dùng xẻng" nằm trong làn sóng bùng nổ nội dung số tại quốc gia Đông Phi. Dù có thu nhập tốt gấp nhiều lần đồng nghiệp, Martins vẫn trăn trở về vị thế của nghề.

"Thợ cắt tóc có thể rất viral, lượt xem khủng, nhưng tôi cảm thấy chúng tôi chưa được tôn trọng và trả công xứng đáng như những nhà sáng tạo nội dung trong mảng game hay giáo dục", anh bày tỏ.

Thợ cắt tóc kiếm bộn tiền nhờ dùng xẻng và bàn là Martins cắt tóc bằng xẻng và bàn là. Video: AP

Bảo Nhiên (Theo AP, Independent)