Thợ cắm hoa lan thu chục triệu đồng mỗi ngày dịp Tết

Giáp Tết Nguyên đán 2026, các chợ hoa xuất hiện khắp Thủ đô, kéo theo nhu cầu thuê thợ cắm hoa lan hồ điệp thời vụ tăng cao.

Anh Bùi Thanh Phương (38 tuổi, ở Ba Vì) đã có 17 năm làm thợ cắm hoa lan. Hiện anh là một trong hai thợ chính tại gian hàng lan hồ điệp trên đường Hoàng Minh Giám, phường Thanh Xuân.

Trước đó, anh làm việc cho một cửa hàng hoa bán online trên phố Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà. Dịp cận Tết, chủ cửa hàng thuê thêm mặt bằng tại chợ hoa Hoàng Minh Giám để dễ tiếp cận khách mua trực tiếp, thúc đẩy doanh số.