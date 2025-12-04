Trung QuốcTừng du học 10 năm tại Australia, Jia Yuhui về nước kinh doanh nhưng sau ba lần phá sản, phải đi bốc vác ở tuổi 45, bất ngờ nổi tiếng nhờ các video nói tiếng Anh.

Jia Yuhui sống tại Tây An, Thiểm Tây đang trở thành hiện tượng trên mạng xã hội Trung Quốc. Kênh Douyin (TikTok nội địa) của anh có hơn 2,8 triệu người theo dõi. Các video ghi lại cảnh Jia mướt mồ hôi khuân tủ lạnh, đàn piano lên những khu tập thể cũ không thang máy, nhưng miệng vẫn nói tiếng Anh trôi chảy với ngữ điệu chuẩn giọng Australia.

Video nổi bật nhất của Jia là một lần cõng chiếc tủ lạnh nặng nề leo bộ lên tầng 7, vừa đi vừa bình luận bằng tiếng Anh. Clip này đạt 280 triệu lượt xem, nằm trong top thịnh hành suốt hơn một tuần.

"Sự việc này đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của tôi", Jia nói.

Thợ bốc vác đổi đời nhờ 'bắn tiếng Anh như gió' Vlog Jia Yuhui giải thích về công việc của mình. Video: Jiupai News

Ít ai biết trước khi khoác lên mình bộ đồ cửu vạn, Jia từng là một "thiếu gia". Sinh ra trong gia đình khá giả, năm 2004 anh sang Australia du học.

Cách đây 10 năm, Jia về nước khởi nghiệp nhưng thất bại liên tiếp. Sau ba lần phá sản, từ một doanh nhân ngồi phòng lạnh, anh rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, thậm chí không đủ tiền ăn.

Năm 2023, đường cùng, Jia chuyển đến Tây An xin làm công nhân cho một dịch vụ chuyển nhà. Công việc bắt đầu từ 4h sáng mỗi ngày, nặng nhọc và đòi hỏi sức khỏe, với mức thù lao 200-400 tệ (khoảng 700.000 đến 1,4 triệu đồng).

Tháng 8 vừa qua, Jia nảy ra ý định quay video quảng bá dịch vụ chuyển nhà để kiếm thêm khách. Với chiếc điện thoại cũ, không kịch bản, anh lồng tiếng hoàn toàn bằng tiếng Anh. "Tôi chỉ hy vọng sự lạ lẫm này khiến người xem dừng lại vài giây", anh kể.

Không ngờ, sự tương phản giữa hình ảnh người đàn ông trung niên lam lũ và chất giọng tiếng Anh sang trọng, dùng từ chuẩn xác đã thu hút sự tò mò lớn. Khán giả thích thú xem anh xử lý các tình huống thực tế từ bê đàn dương cầm lên tầng 5, xoay xở chuyển nhà cho gia đình nuôi 11 con chó lớn, hay kiên nhẫn chờ đợi khách hàng giải quyết mâu thuẫn gia đình.

Jia Yuhui khuân vác hàng ở Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc. Ảnh: Jiupai News

Cuối tháng 11, hashtag "Thợ chuyển nhà nói tiếng Anh" vượt mốc 4,2 tỷ lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều người từ Thượng Hải, Quảng Châu đã bay đến Tây An thuê Jia chuyển đồ chỉ để được nghe anh nói chuyện trực tiếp.

Tận dụng sự nổi tiếng, ngày 28/11, Jia mở lớp dạy tiếng Anh trực tuyến với giá 999 tệ. Toàn bộ 1.200 suất học đã bán hết chỉ trong 47 phút. Nhiều trung tâm Anh ngữ trong và ngoài nước cũng ngỏ lời mời anh về giảng dạy.

Từ đáy vực thẳm của sự nghiệp, Jia Yuhui tìm lại được sự tự tin. "Tôi học được rằng thất bại không phải là dấu chấm hết. Đó chỉ là một phần của hành trình dẫn bạn đến những cơ hội tốt hơn", anh chia sẻ.

Câu chuyện của người đàn ông 45 tuổi trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều người trẻ đang chật vật tìm kiếm ý nghĩa công việc. Một độc giả bình luận trên Weibo: "Thành công không chỉ là tiền bạc, mà là tìm thấy niềm vui và phẩm giá trong bất cứ công việc nào mình làm".

Ngọc Ngân (Theo Jiupai News)