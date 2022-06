Thịt heo, rau xanh tăng giá mạnh

TP HCMXăng tăng, cùng với mưa lớn kéo dài ở các tỉnh miền Nam khiến giá thịt heo và rau xanh tăng thêm 5.000-30.000 đồng so với tháng trước.

Khảo sát của VnExpress tại các chợ truyền thống TP HCM cho thấy, 2 ngày nay giá rau xanh và thịt heo, gà tăng mạnh so với tháng trước đó.

Theo đó, giá thịt heo ba chỉ tăng thêm 5.000 đồng lên 140.000-150.000 đồng một kg, giò heo tăng thêm 10.000 đồng lên 100.000 đồng một kg, các loại thịt nạc dăm, đùi giá cũng nhích thêm 5.000 đồng.

Cùng với giá thịt heo, cánh gà, đùi gà công nghiệp đã lên mức 60.000 đồng một kg, tăng 7.000 đồng so với tháng trước. Riêng gà ta, thay vì 110.000 đồng một kg thì nay đã lên 140.000 đồng một kg, còn gà ta đất (loại thả nuôi ở vườn và đồi) có giá 160.000 đồng một kg.

Bên cạnh giá thịt heo, gia cầm, trứng gà tăng cao, giá các loại rau xanh cũng tăng khá nhanh. Các loại rau củ như su hào, hành lá, hành tây, cà chua, chanh ớt bán lẻ tới tay người tiêu dùng đã tăng thêm 3.000-10.000 đồng một kg so với tháng 5.

Giá các loại rau muống, mồng tơi, ngót, đay, cải... đều tăng 2.000-3.000 một bó lên 8.000 đồng. Riêng súp lơ, xà lách đang leo quanh mức 40.000-50.000 đồng một kg, tăng 10.000 đồng so với tháng trước.

Bà Thanh, tiểu thương tại chợ Xóm Mới (Gò Vấp) cho biết, tuần nay mưa kéo dài khiến rau ở khu vực Củ Chi, Hóc Môn bị ảnh hưởng nên số lượng hàng về ít.

"Với những loại súp lơ xanh nhỏ Đà Lạt hay rau xà lách mỏng, số lượng giảm 50% nếu đi lấy muộn là không còn rau dù giá sỉ lên tới 60.000 đồng một kg", bà Thanh nói.

Đồng quan điểm, bà Hòa, tiểu thương chợ Bà Chiểu cho rằng, giá xăng tăng cao cũng là tác nhân đẩy giá cả nhiều loại hàng hóa tăng nhanh trong đó có rau xanh, thịt heo, thịt gia cầm.

"Tôi lấy thịt heo trực tiếp tại các xưởng mổ nhưng hầu hết đều thông báo tăng do chi phí đầu vào lên cao. Đặc biệt, với những nhóm thịt loại 1, giá còn tăng mạnh hơn so với hàng thông thường 10.000-15.000 đồng một kg", bà Hòa nói.

Khảo sát tại các trang trại chăn nuôi, cho thấy giá heo hơi tại nhiều địa phương đã vượt mức 60.000 đồng một kg, tăng thêm 1.000 đồng so với ngày trước đó. Nguyên nhân khiến giá heo hơi tăng mạnh là do chi phí thức ăn chăn nuôi tăng cao. Đặc biệt, giá con giống tiếp tục tăng 20% so trước cách đây 2 tháng.

Theo báo cáo tại chợ đầu mối Hóc Môn, lượng heo về chợ 25/6 đạt 3.425 con, tăng nhẹ so với ngày hôm trước. Trong đó, giá heo hơi ở mức 58.000 đồng một kg, sườn non 130.000 đồng một kg, ba rọi 105.000 đồng, tăng nhẹ so với tháng 4.

Với nhóm nông sản, bông cải xanh, trắng và xà lách là những mặt hàng đang có giá tăng cao. Trong đó, súp lơ xanh đắt nhất có giá lên tới 50.000 đồng một kg, bó xôi 40.000 đồng một kg.

