Thịt heo nhập khẩu giá rẻ vẫn ế khách

Giá thịt heo nhập khẩu thời gian qua liên tục giảm, hiện chỉ bằng một nửa giá heo nội nhưng vẫn ế khách.

Khảo sát của VnExpress cho thấy sườn non nhập khẩu đang có giá 88.000 đồng một kg, chân giò nguyên cái 47.000-50.000 đồng, ba rọi lóc sườn 79.000 đồng, dựng sau không gối 17.000 đồng, bắp giò heo không xương 51.000 đồng. Mức giá này giảm 36-40% so với cùng kỳ năm ngoái và bằng một nửa so với giá heo nội. Đây cũng là mức giá heo nhập khẩu rẻ nhất từ trước đến nay.

Chị Hạnh, chủ cửa hàng thực phẩm ở quận 12, cho biết từ đầu năm đến nay, giá heo nhập khẩu liên tục đi xuống, sức mua rất yếu. "Chúng tôi bán thịt heo đông lạnh chủ yếu cho nhà hàng, quán ăn. Tuy nhiên, nửa đầu năm nay, sức tiêu thụ ở những nơi này giảm khiến giá heo nhập lao dốc", chị Hạnh nói và cho biết đã giảm số lượng nhập 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giò heo đông lạnh cắt khúc được các cửa hàng ở TP HCM bán với giá 60.000 đồng. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Chung cảnh ế ẩm, anh Thành, chủ cửa hàng thực phẩm trên đường Lê Đức Thọ (Gò Vấp), cho biết đã ngưng bán thịt heo nhập nửa tháng nay. Theo anh, loại này là thịt nhập từ Nga, giá rất thấp nhưng sức tiêu thụ kém vì nhiều người Việt chỉ ưa chuộng thịt heo nóng (heo vừa mổ ra bán liền).

"Hàng ngày chỉ vài khách ghé mua, doanh thu không bù đắp nổi chi phí mặt bằng, càng bán càng lỗ nên tôi phải đóng cửa", anh Thành nói.

Ông Trần Hoàn, đại diện một doanh nghiệp nhập khẩu thịt heo đông lạnh tại TP HCM nhìn nhận, thịt heo nhập khẩu đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhưng khách không chuộng. Đa phần sản phẩm dùng cung cấp cho các bếp ăn công nghiệp, nhà hàng, khách sạn.... Tuy nhiên, sau đại dịch, các đầu mối này cũng hạn chế lấy heo nhập vì mãi lực tiêu dùng yếu.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cho thấy, 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam nhập thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh với giá trị nhập khẩu gần 96 triệu USD, giảm 44,1% về lượng và 48,7% về trị giá so với cùng kỳ năm 2021.

Thịt heo tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh được nhập khẩu từ 22 thị trường, trong đó Brazil chiếm 35,1%; Nga chiếm 25,7% và Đức là 16,6%.

Hiện giá thịt heo nhập khẩu khoảng 2.123 USD một tấn, giảm 8,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Bình quân một kg thịt heo nhập khẩu có giá 50.000-60.000 đồng một kg. Đây là mức giá "siêu rẻ" so với thịt trong nước. Hiện, giá bán lẻ thịt heo nội tại các chợ dao động 100.000-170.000 đồng một kg. Trong đó, ba rọi, sườn non là nhóm có giá cao nhất.

Thi Hà