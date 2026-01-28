Thịt heo mát Linley Valley Pork có mặt tại Việt Nam

Thịt heo mát (chilled pork) được bảo quản liên tục trong dải nhiệt độ 0-5 độ C, giúp giữ trọn độ tươi, cấu trúc thịt và hương vị tự nhiên.

Công ty Cổ phần Đầu tư Biofarm vừa giới thiệu thịt heo mát Linley Valley Port. Theo đại diện doanh nghiệp, việc ra mắt thịt heo mát nhập khẩu 100% không chỉ mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng mà còn góp phần nâng tầm tiêu chuẩn thịt heo tại Việt Nam. Sản phẩm hướng đến nhóm khách hàng gia đình hiện đại, các nhà hàng cao cấp, khách sạn và hệ thống bán lẻ đang tìm kiếm nguồn nguyên liệu ổn định, an toàn và có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng.

Các sản phẩm thịt heo mát Linley Valley Pork đảm bảo yếu tố tươi ngon - an toàn - minh bạch nguồn gốc. Ảnh: Biofarm

Đại diện Linley Valley Pork chia sẻ mục tiêu của thương hiệu tại Việt Nam là không chỉ cung cấp sản phẩm mà còn xây dựng niềm tin dài hạn thông qua chất lượng, an toàn thực phẩm và trải nghiệm tiêu dùng nhất quán. Sự hợp tác giữa Linley Valley Pork và BioFarm được xây dựng trên nền tảng giá trị chung về an toàn thực phẩm, minh bạch nguồn gốc và phát triển bền vững.

"Trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng thực phẩm cao cấp tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng, thịt heo mát Linley Valley Pork được kỳ vọng sẽ trở thành lựa chọn mới cho các gia đình và đối tác F&B đang tìm kiếm sản phẩm chuẩn quốc tế, phù hợp với khẩu vị và nhu cầu thị trường trong nước", đại diện hai bên cho biết.

Chuyên gia chia sẻ về các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của thịt heo mát chuẩn Australia tại sự kiện. Ảnh: Biofarm

Linley Valley Pork là thương hiệu thịt heo cao cấp đến từ Tây Úc, trực thuộc Craig Mostyn Group - tập đoàn nông nghiệp gia đình với hơn 100 năm lịch sử. Với hơn 30 năm phát triển trong ngành thịt heo, Linley Valley Pork hiện là một trong những nhà sản xuất thịt heo lớn nhất tại Tây Úc, cung cấp sản phẩm cho nhiều thị trường quốc tế như Singapore, Hong Kong... và nay là Việt Nam.

Điểm khác biệt lớn nhất của thương hiệu nằm ở chuỗi cung ứng tích hợp khép kín, cho phép kiểm soát toàn bộ quy trình từ chăn nuôi, pha lóc, chế biến đến đóng gói. Nhờ đó, chất lượng thịt được đảm bảo đồng đều, ổn định và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm nghiêm ngặt của Australia.

Heo được nuôi dưỡng theo chế độ dinh dưỡng cân bằng, chú trọng phúc lợi động vật và thực hành nông nghiệp bền vững. Linley Valley Pork vận hành nhiều trang trại đạt chứng nhận Australian Pork Industry Quality (APIQ), cùng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn thực phẩm và phúc lợi động vật. Đây là nền tảng quan trọng tạo nên chất lượng thịt mềm, ngọt tự nhiên và giàu giá trị dinh dưỡng, yếu tố then chốt giúp sản phẩm chinh phục các thị trường khó tính.

Toàn cảnh sự kiện ra mắt thịt heo mát nhập khẩu 100% tại Việt Nam. Ảnh: Biofarm

Một trong những thách thức lớn nhất của thịt heo mát là duy trì chuỗi lạnh liên tục. Doanh nghiệp sở hữu hệ thống nhà máy chế biến hiện đại, đặt gần các tuyến xuất khẩu trọng điểm, cho phép sản phẩm được làm mát, đóng gói và vận chuyển nhanh chóng trong điều kiện kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt. Từ Tây Úc, thịt heo mát Linley Valley Pork được vận chuyển đến Việt Nam bằng đường hàng không, giữ trong dải nhiệt độ 0 - 5 độ C. Nhờ đó, sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng vẫn giữ được độ tươi, kết cấu và hương vị như tại thị trường bản địa.

Công ty Cổ Phần Đầu tư BioFarm là một trong những đơn vị nhập khẩu và phân phối thực phẩm uy tín, chuyên cung cấp các sản phẩm chất lượng cao cho cả kênh bán lẻ và dịch vụ ăn uống. Doanh nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm trong việc xử lý thực phẩm mát và đông lạnh, sở hữu năng lực quản lý chuỗi lạnh, kiểm soát chất lượng và phân phối trên toàn quốc.

Như Ý