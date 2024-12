Thiso Mall trang hoàng Giáng sinh chủ đề vũ trụ

Thiso Mall tạo sức hút dịp cuối năm khi trang hoàng không gian theo chủ đề vũ trụ, mang đến nhiều hoạt động, trải nghiệm mới lạ cho khách tham quan, mua sắm

Từ cuối tháng 11 đến đầu tháng 1/2025, trung tâm thương mại Thiso Mall Sala kiến tạo không gian chủ đề "Giáng sinh trên hành tinh Thei'a", lấy cảm hứng từ quê hương của robot Beso.

Cụ thể, các yếu tố đậm chất vũ trụ bao trùm không gian, nhấn vào khối bảo thạch màu hologram bắt mắt, cầu lăng kính xuyên ngân hà, những cây thông làm từ các tiểu hành tinh. Khách như du hành vào thế giới viễn tưởng, sống động và đầy màu sắc công nghệ.

Trung tâm thương mại trang hoàng các tiểu hành tinh. Ảnh: Thiso Mall

Tâm điểm là cây thông khổng lồ tọa lạc giữa quảng trường Beso, cao gần 7 m, có thể phát sáng và xoay 360 độ. Mỗi đêm, màu sắc quang phổ rực rỡ từ cây thông tạo hình ảnh ấn tượng, vừa đậm chất Giáng sinh, vừa mang đến cảm hứng du hành vũ trụ cho mọi người. Đây không chỉ là điểm nhấn trực quan, mà còn là biểu tượng kết nối công nghệ và truyền thống.

Cây thông hologram cao gần 7 m, có thể phát sáng và xoay 360 độ. Ảnh: Thiso Mall

Tại trung tâm, Thiso Mall bố trí khu triển lãm Besoverse đa giác quan, dựa trên hành trình đến hành tinh viễn tưởng Thei'a. Với 6 trạm tích hợp nhiều công nghệ mới, kết hợp âm thanh, ánh sáng, nơi đây kể câu chuyện Beso - robot yêu thám hiểm, thích kết nối và đưa công nghệ của quê hương đến mọi người.

Đơn vị ứng dụng công nghệ mô phỏng 3D để tạo cảnh quan, hiệu ứng ánh sáng đa chiều, mang đến trải nghiệm check-in mới lạ. Khách tham quan cũng có thể chia sẻ mong ước của mình tại Tháp năng lượng Beso và nhận huy hiệu Beso.

Khu triển lãm Besoverse ứng dụng công nghệ mô phỏng 3D. Ảnh: Thiso Mall

Trung tâm thương mại còn đem đến những món quà đặc biệt nhằm tri ân người tiêu dùng dịp Noel. Thành viên có hóa đơn mua sắm từ hai triệu đồng được tặng gối Beso - thiết kế riêng cho mùa lễ hội năm nay, cách điệu từ cây thông hologram và robot Beso.

Cũng dịp này, đơn vị ra mắt ứng dụng Thiso Rewards, với nhiều ưu đãi cho những khách hàng trải nghiệm đầu tiên như: voucher giảm 10% ở Besoverse Cosmic Cafe, Thiskyhall Café lounge; đổi điểm nhận quà tại cửa hàng Muji, Uniqlo, Adidas, Swarovski, L'Usine, Galaxy Cinema, MetaShow, Skechers...

Đêm Giáng sinh 24/12, đơn vị tổ chức chương trình X'mas Gala, với nhiều tiết mục giao lưu, vui chơi, nhận quà từ ông già Noel và thưởng thức âm nhạc. Sự kiện hứa hẹn sôi động, hút hàng nghìn lượt khách.

Ngoài ra, Thiso Mall Sala quy tụ loạt thương hiệu cao cấp trong nước lẫn quốc tế, đa lĩnh vực - từ thời trang, làm đẹp, vui chơi, giải trí đến ẩm thực. "Chúng tôi hy vọng đây là điểm đến 'all in one' (tất cả trong một). Mọi người có thể trải nghiệm lễ Giáng sinh sáng tạo, đáng nhớ, hưởng nhiều ưu đãi", đại diện trung tâm thương mại nói thêm.

Đông Vệ