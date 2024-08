'Thịnh vượng' - mối liên hệ giữa yoga và tiền

Tác giả Deepak Chopra cho rằng triết lý yoga giúp con người sung túc về vật chất lẫn tinh thần, trong sách "Thịnh vượng".

Theo tác giả, thế giới bên ngoài là "thế giới của vạn vật và những người khác", còn thế giới bên trong là "nơi tâm trí thường xuyên hoạt động, tạo ra những suy nghĩ và cảm giác". Nhưng nhiều người không biết cách kết nối hai thế giới này, khiến đời sống của họ mất đi sự cân bằng.

Để giúp người đọc hiểu hơn về giá trị cuộc sống, tác giả làm rõ khái niệm "làm giàu" theo nghĩa đen và nghĩa bóng. Trong sách, tác giả mô tả con đường có thể biến chuyển cảm xúc sợ hãi thành điều tích cực, dẫn dắt người đọc nhìn vào bên trong để đạt được sự ổn định, cân bằng, tình yêu và sức sáng tạo.

Bìa sách "Thịnh vượng", 280 trang, phát hành trong tháng 7. Ảnh: Phuongnambook

Yoga là cầu nối gắn kết hai thế giới, theo Deepak Chopra. "Trong tiếng Phạn, từ 'Yoga' có nghĩa là tham dự hoặc hợp nhất, soi sáng cho ta một thực tại hoàn toàn mới", tác giả viết.

Ông viết hoa "Yoga" để phân biệt với những bài tập rèn luyện thường được dạy trong các lớp yoga. Từ nền văn hóa Vệ Đà cổ đại, Yoga xuất hiện để hướng dẫn người Ấn Độ cách sống qua suốt nhiều thế kỷ. Trong những hướng dẫn đó gồm cả lĩnh vực tiền bạc.

"Thịnh vượng" dịch sang tiếng Phạn là "Artha", được xem là thành tựu đầu tiên của mỗi người. Nhưng điều đó không có nghĩa là khi tiền bạc đến thì ta mới hạnh phúc. Ngược lại, nguyên tắc của Yoga là: Khi ta có thể sống hạnh phúc thì tiền bạc sẽ đến.

Bản tiếng Anh "Abundance: The Inner Path to Wealth", phát hành năm 2022. Ảnh: Rider

Tác giả gợi nhiều câu hỏi cho người đọc: Chúng ta sẽ trì hoãn bao lâu để bản thân được bình yên, thảnh thơi, hạnh phúc? Phải kiếm được bao nhiêu tiền mới khiến ta thấy yên tâm?. Sau đó, Deepak Chopra kết luận: "Tuổi già là một canh bạc trên mọi mặt trận, nhưng chủ yếu là mặt trận sức khỏe và tiền bạc".

Ông định nghĩa tiền bạc theo nguyên tắc Yoga: Niềm vui bên trong mới là "thước đó thành công đích thực duy nhất". Khi chúng ta có thể thay đổi nhận thức của chính mình, hợp nhất được thế giới tinh thần và vật chất, đó cũng là lúc ta tìm được sự thịnh vượng trọn vẹn, toàn diện.

Sách có đoạn: "Giữa tất cả những gì bạn thực sự coi trọng trong cuộc sống hiện tại của mình - một mối quan hệ yêu thương, một gia đình tốt, công việc xứng đáng và được tưởng thưởng, thời gian để tận hưởng những thứ này - không gì đến một cách tình cờ. Tất cả được sinh ra từ mong muốn và ý định. Tại cội nguồn của bạn, trong nhận thức thuần túy, sức mạnh này mở rộng không giới hạn".

Tác phẩm được giới chuyên môn đánh giá tích cực. Trang Publishers Weekly viết: "Sách hướng dẫn 'chuyển đổi ý thức thành sự thịnh vượng' thông qua Yoga và thiền định". Tờ New York Times nhận xét: "Tác giả đưa ra lời khuyên thực tế về cách nuôi dưỡng tâm hồn trong thời đại nhiều vấn đề bất an".

Tác giả Deepak Chopra. Ảnh: University of Central Florida

Deepak Chopra, 78 tuổi, là người Mỹ gốc Ấn Độ. Ông là bác sĩ y khoa, người tiên phong trong lĩnh vực y học tích hợp và chuyển đổi cá nhân, có bằng chứng nhận về y học nội khoa, nội tiết và trao đổi chất. Ngoài ra, ông Chopra giữ vị trí thành viên của Trường Đại học Bác sĩ Mỹ (FACP) và nhà sáng lập của The Chopra Foundation và Chopra Global. Theo nhà xuất bản HarperCollins, ông từng xuất bản hơn 80 cuốn sách, được dịch sang 43 ngôn ngữ. Trong đó, The Seven Spiritual Laws of Success (1994) trong danh sách best-seller của New York Times trong 72 tuần.

