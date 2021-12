Thịnh Suy tái xuất với MV mới

Ca sĩ Thịnh Suy tái xuất với MV "Tiny love", sau hơn một năm vắng bóng làng nhạc.

Thịnh Suy - MV "Tiny Love" MV "Tiny love" (Thịnh Suy hát và sáng tác). Ca khúc nằm trong EP - được phát hành ngày 6/12 trên các nền tảng nhạc số. Video: Youtube Thịnh Suy

Ca khúc nằm trong EP (dạng đĩa ngắn hơn tiêu chuẩn một album) Tiny things - dự án tái xuất của anh sau EP Gop năm ngoái. MV được quay với phong cách vui nhộn, kể về mối tình đơn phương của một quả táo dành cho nữ họa sĩ. Hình ảnh quả táo ẩn dụ cho những chàng trai quan tâm lặng lẽ đến người yêu, không cần nhận được sự đền đáp.

Thịnh Suy cho biết sáng tác ca khúc vài tháng trước, trong giai đoạn giãn cách xã hội. Anh trung thành với thể loại pop-jazz trên nền hòa âm âm hưởng acoustic. Anh viết về cảm xúc khi yêu của một cặp đôi như sự yên bình khi ở cạnh nhau, mơ hồ khi nghĩ về tương lai... Ca sĩ chọn những hình ảnh ví von hài hước, hướng đến khán giả trẻ: "Làm lại từ những thứ đơn giản nhất, chuyện trò như lúc mới yêu/ Tình mình như thứ nước hoa, phảng phất nồng nàn như bát bún riêu...". Ca sĩ nói: "Đây là ca khúc đơn giản nhất về tình yêu mà tôi từng viết. Mọi thứ không tính toán, đến rất tự nhiên, từ giai điệu, hợp âm đến lời hát".

Ca - nhạc sĩ Thịnh Suy. Ảnh: Yin Yang

Dự án mới của Thịnh Suy gồm bốn ca khúc, ba bài còn lại là I can't see, Cá rim cá chô, The lost kid. So với EP đầu, anh theo đuổi nhiều thể loại hơn như jazz, folk, blue... Anh lấy cảm hứng từ những điều gần gũi quanh mình. Chẳng hạn, với bài Cá rim cá chô, ca sĩ viết về hai con cá anh nuôi ở hồ thủy sinh trong nhà, liên tưởng tới giá trị của tình bạn khi không còn ai cạnh mình.

Thịnh Suy sinh năm 1999 tại TP HCM, theo đuổi âm nhạc từ cấp ba. Năm 2019, khi đang học Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, anh trở thành hiện tượng với nhạc phẩm Một đêm say do anh sáng tác. Hai MV của ca khúc đạt tổng cộng hơn 70 triệu lượt xem. Sau đó, anh tiếp tục gây chú ý với các bản hit Chuyện rằng, Thắc mắc...

Tam Kỳ