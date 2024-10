Thịnh Suy làm tour xuyên Việt

Thịnh Suy, 25 tuổi, sẽ thực hiện tour "Thinhsuydien" giới thiệu các nhạc phẩm mới, ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM vào tháng 11.

Chương trình đánh dấu chuyến lưu diễn đầu tiên của Thịnh Suy, sau sáu năm theo đuổi con đường âm nhạc. Tour được thực hiện sau gần một năm ca sĩ ra mắt album Thinhsuynghi, nhằm giới thiệu các ca khúc mới và bản hit, do anh sáng tác như Đêm, Cứ trôi, 20 năm ở thế giới, Slowly, Chỉ một câu, Một đêm say. Sau mỗi buổi diễn, Thịnh Suy dành thời gian để gặp gỡ khán giả, ký tặng và chụp ảnh lưu niệm.

Ca sĩ chọn Đà Nẵng là nơi bắt đầu tour (tối 1/11), tiếp tục ở Hà Nội (tối 2/11). Anh dành hai đêm hát ở TP HCM (tối 9 và 10/11).

MV 'Một đêm say' MV "Một đêm say" của Thịnh Suy, đạt 45 triệu lượt xem trên YouTube. Video: Nhân vật cung cấp

Ca sĩ cho biết cố tình viết tên tour không dấu để khán giả có thể tự do cảm nhận theo cách họ muốn. Theo ban tổ chức, show dự kiến quy tụ gần 2.000 khán giả, thời lượng mỗi buổi 90 phút. Sự kiện có nhiều ca sĩ khách mời như Kiên, Thắng, Trang, Tùng, ban nhạc Gác Mái, Lope Dope. "Thịnh Suy và ban nhạc tập luyện trong nhiều tháng, phối mới nhiều nhạc phẩm để mang đến cho người nghe trải nghiệm đáng nhớ", đại diện ban tổ chức nói.

Ca sĩ Thịnh Suy. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Thịnh Suy sinh năm 1999 tại TP HCM, theo đuổi âm nhạc từ cấp ba. Năm 2019, khi đang học Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, anh trở thành hiện tượng với nhạc phẩm Một đêm say. Hai MV của ca khúc đạt hơn 85 triệu lượt xem trên YouTube. Sau đó, anh tiếp tục gây chú ý với các bản hit Chuyện rằng, Thắc mắc. Tháng 11/2022, ca sĩ phát hành album đầu tay Door To Nowhere, có một số ca khúc nổi bật như Chỉ một câu, Slowly. Một năm sau, anh ra mắt album thể loại Pop, Folk mang tên Thinhsuynghi.

MV 'Chỉ một câu' - Thịnh Suy MV "Chỉ một câu", do Thịnh Suy sáng tác và trình bày. Video: Nhân vật cung cấp

Quế Chi