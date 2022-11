Thịnh Suy không hối tiếc khi bỏ đại học theo âm nhạc

Ca sĩ, nhạc sĩ Thịnh Suy cho biết hạnh phúc khi được sống hết mình với âm nhạc và không hối tiếc vì bỏ con đường học vấn.

Sau buổi sáng tập luyện cùng ban nhạc, Thịnh Suy (tên thật Đỗ Quốc Thịnh) trở về căn phòng trọ ngập nắng ở TP HCM tiếp tục công việc còn dang dở. Đôi khi vì bận rộn, 14h anh mới bắt đầu ăn trưa, sau đó chỉnh nhạc, sáng tác và tiếp tục luyện giọng đến tối. Bạn bè, người quen thường nhận xét chàng trai 23 tuổi đầy năng lượng, sáng tạo và không ngại đối mặt thách thức.

"Thời gian này tôi tất bật chuẩn bị liveshow cá nhân đầu tiên trong sự nghiệp (ngày 11/11). Dù các công đoạn gần hoàn tất, tôi vẫn không chủ quan, không nghỉ ngơi mà muốn mọi thứ hoàn hảo nhất có thể. Tôi kỳ vọng âm nhạc của mình là ngọn gió mát lành, đem lại năng lượng tích cực cho giới trẻ", anh nói.

Thịnh Suy - Tiến bước sống FWD Thịnh Suy nói về bước ngoặt cuộc đời, bỏ đại học đến với âm nhạc.

"Một đêm say" - ca khúc bước ngoặt cuộc đời

Thịnh Suy sinh năm 1999 tại Bình Định, thích nghe nhạc từ bé nhưng không thực sự thần tượng ai. Những năm đầu cấp ba, anh bắt đầu đi hát và sáng tác. Bạn bè yêu mến anh vì nét giản dị, chất giọng lạ, phong cách như độc thoại, lãng đãng nhưng nhiều tâm tư. Từ sân khấu xóm, trường, anh dần biểu diễn trên phố, nơi đông người cùng một số tụ điểm dành nhỏ... Khi ấy, thiếu niên 15-16 tuổi không nghĩ tương lai sẽ thành ca sĩ, nhạc sĩ.

Năm 2017, chàng trai trẻ khăn gói vào TP HCM theo học ngành Ngôn ngữ Anh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM. Môi trường sống mới và những trải nghiệm chưa từng có khơi nguồn cảm hứng trong Thịnh. Những nốt nhạc, lời ca tự nhiên "nhảy nhót" trong đầu, nhiều khi đi trên đường, anh vội dừng lại lấy giấy bút ghi lại cảm xúc. Sau những giờ học trên giảng đường, anh thích đánh đàn guitar, nghêu ngao hát thứ mình viết ra.

Đam mê nghệ thuật cháy bỏng, Thịnh học cách thu âm, đăng ca khúc tự sáng tác trên nhiều nền tảng. Giữa năm 2019, anh bất ngờ trở thành hiện tượng với nhạc phẩm Một đêm say. Với tâm thế chàng trai trẻ có phần e dè, bồi hồi, gửi gắm khát vọng đến người mình thầm thích, bài hát được khán giả đồng cảm và đón nhận nồng nhiệt. Hai MV ca khúc khi ấy đạt tổng cộng hơn 70 triệu lượt xem - con số không tưởng với một gương mặt vô danh.

Thịnh cho biết bất ngờ và ngượng ngùng khi nổi tiếng sau một đêm. "Đơn giản khi ấy tôi chỉ muốn sáng tác và hát cho thỏa đam mê, chứ không toan tính gì", Thịnh nói. Tuy nhiên, song song theo đuổi âm nhạc và cân bằng việc học vốn không đơn giản. Đến một thời điểm, anh nhận ra bản thân cần phải lựa chọn: một là hoàn thành xong bậc đại học để có kỹ năng, nghề nghiệp ổn định, hai là bỏ học làm nhạc, tương lai khó đoán trước. Sau nhiều cân nhắc, anh cho rằng con đường nghệ thuật sáng hơn, chấp nhận đương đầu khó khăn.

Ca sĩ cho biết quyết định này có phần "ham vui" và thấy may mắn vì gia đình không phản đối anh nghỉ học. Bước vào con đường chuyên nghiệp, Thịnh chọn nghệ danh Thịnh Suy vì cho rằng mọi sự vật, sự việc đều có hai mặt: thành - bại, trái - phải, thăng - trầm. Cái tên này sẽ nhắc nhở anh giữ đôi chân trên mặt đất, không tự mãn với thành công trước mắt mà phải lường trước trở ngại, lúc suy yếu.

"Tôi không đặt ra những cột mốc lớn lao, không áp đặt bản thân phải có nhiều hit, là nhạc sĩ nổi tiếng hay show liên miên. Tôi chỉ mong mỗi năm mình phải sáng tác ít nhất một ca khúc hoặc thực hiện một album, đủ tiền duy trì cuộc sống và thực sự vui vẻ với con đường đã chọn", anh nói.

Thịnh Suy thu hút người đối diện với mái tóc dài, mặc giản dị.

Sức sáng tạo không giới hạn

Thịnh Suy cho biết La là nốt nhạc đầu tiên trong hit Một đêm say, xuất hiện nhiều trong các sáng tác sau này và biểu trưng cho tính cách của anh. Ca sĩ lý giải hợp âm này gần gũi với cuộc sống, khắc họa nỗi buồn man mác, mọi người dễ đồng điệu, "nhìn thấy nội tâm chính mình trong âm nhạc Thịnh Suy".

Ba năm qua, anh sáng tạo không giới hạn, liên tục ra mắt sản phẩm chất lượng, lấy cảm hứng từ những điều gần gũi quanh mình . Ca sĩ nói muốn truyền tải cách bản thân nhìn nhận, suy nghĩ về thế giới, vạn vật theo cách riêng, không theo số đông.

Ca sĩ chọn Thắc mắc là tác phẩm hay nhất, dù không nổi tiếng bằng Một đêm say. Các ca khúc khác cũng được khán giả đón nhận gồm Nghe em, Mai mình xa, Love 1216, Thanh... Để đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp, anh ra mắt EP Gop (dạng đĩa ngắn hơn tiêu chuẩn một album) gồm Chuyện rằng, 20 năm ở thế giới, Tình yêu xanh lá... Đa số khán giả nhận xét anh có nhạc cảm, tư duy tốt và già dặn so với tuổi đôi mươi.

Góc sáng tác ngập nắng của Thịnh Suy.

Năm ngoái, anh ra mắt EP Tiny things với bốn ca khúc tự sáng tác và hát gồm Tiny love, I can't see, Cá rim cá chô, The lost kid. Anh trung thành với thể loại pop-jazz trên nền hòa âm âm hưởng acoustic. Trong đó, MV Tiny love được sáng tác trong giai đoạn giãn cách xã hội, quay với phong cách vui nhộn, kể về mối tình đơn phương của một quả táo dành cho nữ họa sĩ. Hình ảnh quả táo ẩn dụ cho những chàng trai quan tâm lặng lẽ đến người yêu, không cần nhận được sự đền đáp.

Anh khắc họa cảm xúc khi yêu của đôi nam nữ như sự yên bình khi ở cạnh nhau, mơ hồ nghĩ về tương lai... Ca sĩ chọn những hình ảnh ví von hài hước, hướng đến khán giả trẻ: "Làm lại từ những thứ đơn giản nhất, chuyện trò như lúc mới yêu/ Tình mình như thứ nước hoa, phảng phất nồng nàn như bát bún riêu...". Anh nói: "Tiny love là ca khúc đơn giản nhất về tình yêu mà tôi từng viết. Mọi thứ không tính toán, đến rất tự nhiên, từ giai điệu, hợp âm đến lời hát". So với EP đầu tiên, anh theo đuổi nhiều thể loại hơn như jazz, folk, blue...

Các nhạc phẩm của Thịnh Suy liên tục được cover, trong đó có các gương mặt nổi tiếng như nhạc sĩ Đức Huy, Bằng Kiều... "Tôi hạnh phúc, tự hào khi nhạc của mình được nhiều người biết tới, thậm chí được nghệ sĩ tiền bối hát lại", anh nói. Ngoài ra, Thịnh Suy còn được khán giả đánh giá cao khi đưa nhạc Trịnh Công Sơn đến gần bạn bè thế giới bằng tiếng Anh.

Liveshow ngày 11/1 tại TP HCM là dự án lớn nhất của Thịnh Suy trong năm nay. Anh và ban nhạc mất hơn nửa năm chuẩn bị, tập luyện. Ca sĩ tiết lộ đêm nhạc có nhiều điểm đặc biệt, phần đầu và cuối rất máu lửa. Anh cũng mời nhiều nghệ sĩ, trong đó có một ca - nhạc sĩ gốc Việt, Vũ Thanh Vân và Minh. Sau liveshow 20 ngày, anh sẽ ra album gồm 9 nhạc phẩm. Năm sau, anh định sản xuất một MV tiếng Anh.

Ngoài thời gian tập luyện, Thịnh Suy luôn cố gắng về nhà sớm để chăm sóc 5 chú mèo.

"Nhìn lại ba năm ăn cơm nghệ thuật, tôi thấy điều mình làm tốt nhất là vẫn ở lại với âm nhạc, sáng tác, ca hát mỗi ngày. Tuy nhiên, tôi nghĩ mình cần xử lý tài chính hợp lý hơn. Cuộc sống của tôi hiện khá chill, thoải mái, khi rảnh sẽ chơi với mèo và không để bản thân rơi vào tình trạng quá tải. Đến nay, tôi chưa từng hối hận khi quyết định nghỉ đại học", anh nói.

Thịnh Suy cũng cổ vũ người trẻ theo đuổi đam mê, nhưng anh khuyên mọi người cần nhìn thẳng thực tế, chuẩn bị kỹ lưỡng dựa trên thực lực bản thân, lường trước rủi ro có thể xảy ra.

Bài và ảnh: Thi Quân

Video: Hoàng Thanh