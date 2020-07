Thính giả Anh chuộng băng nhạc cassette

Người nghe nhạc tại Anh chuộng băng cassette trở lại khiến doanh số sản phẩm này tăng 103% so với cùng kỳ.

Theo nghiên cứu của Official Charts, doanh số bán cassette tại Anh trong sáu tháng đầu năm nay đạt 65.000 bản, tăng hơn gấp đôi so với cùng kỳ. Các chuyên gia dự đoán con số này vượt mức 100.000 bản vào cuối năm. Lần cuối thị trường Anh đạt thành tích này là năm 2003.

Nhóm 5 Seconds to Summer có album bán chạy nhất ở định dạng cassette trong sáu tháng đầu năm tại Anh. Ảnh: Billboard.

Các băng cassette bán chạy chủ yếu thuộc dòng nhạc pop. Các nghệ sĩ 5 Seconds of Summer, Lady Gaga, The 1975, Selena Gomez và Dua Lipa lần lượt chiếm năm vị trí bán chạy nhất. Album Calm của 5 Seconds of Summer, với doanh số 12.000 bản trong tuần đầu, đứng cao nhất trong số băng cassette được phát hành suốt 18 năm qua.

Doanh số đĩa nhạc tại Anh đang có dấu hiệu hồi sinh sau lệnh mở cửa. Một tuần sau khi bỏ lệnh cấm, số lượng đĩa than bán ra đạt bằng mức tính từ đầu năm tới khi các cửa hàng dừng hoạt động vì dịch. Tổng số đĩa than đạt 88.468 đơn vị, trong khi đĩa CD cũng tăng nhẹ 11%.

Hai album MTV Unplugged (2020) của Liam Gallagher và Gold Against The Soul (1993) của nhóm Manic Street Preachers dẫn đầu doanh thu ở loại đĩa định dạng vật lý tuần qua. Số lượng album bán trực tuyến cũng ở mức cao.

Đạt Phan (theo NME)