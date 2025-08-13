Thiếu úy cảnh vệ gây sốt bên top 3 Hoa hậu Việt Nam

Thiếu úy Phùng Thế Văn bên Á hậu Châu Anh. Với vẻ ngoài điển trai, chiều cao 1,85 m, anh từng gây sốt khi tham gia diễu binh trong lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4), được nhiều người đặt biệt danh "soái ca cảnh vệ". Hôm 3/8, anh tham gia trình diễn nghiệp vụ trên Hồ Gươm cùng các chiến sĩ Trung đoàn Đặc nhiệm.

Phùng Thế Văn, 26 tuổi, quê Bắc Kạn, đang công tác tại Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an. Anh từng tham gia chương trình Chúng tôi là chiến sĩ 2020. Thiếu úy được nhiều khán giả yêu mến vì có giọng nói trầm ấm và phong thái đĩnh đạc.