Thiếu úy cảnh vệ gây sốt bên top 3 Hoa hậu Việt Nam

Dịp chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, nhà thiết kế Dũng Nguyễn ra mắt dự án Yêu áo dài, yêu đất nước. Anh mời top 3 Hoa hậu Việt Nam 2024, Đại úy Phạm Điều (phải) và Thiếu úy Phùng Thế Văn (trái) tham gia bộ ảnh mở màn. Sự xuất hiện của hai chiến sĩ trong bộ ảnh mang thông điệp về sự biết ơn, tinh thần yêu nước mạnh mẽ của thế hệ trẻ.
Thiếu úy Phùng Thế Văn bên Á hậu Châu Anh. Với vẻ ngoài điển trai, chiều cao 1,85 m, anh từng gây sốt khi tham gia diễu binh trong lễ kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước (30/4), được nhiều người đặt biệt danh "soái ca cảnh vệ". Hôm 3/8, anh tham gia trình diễn nghiệp vụ trên Hồ Gươm cùng các chiến sĩ Trung đoàn Đặc nhiệm.
Phùng Thế Văn, 26 tuổi, quê Bắc Kạn, đang công tác tại Trung đoàn 600, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an. Anh từng tham gia chương trình Chúng tôi là chiến sĩ 2020. Thiếu úy được nhiều khán giả yêu mến vì có giọng nói trầm ấm và phong thái đĩnh đạc.
Thế Văn cho biết anh vui khi được tham gia dự án của nhà thiết kế Dũng Nguyễn. "Tôi nhận lời vì tin rằng dự án mang ý nghĩa sâu sắc, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống và khơi gợi tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc. Hình ảnh áo dài gắn với thông điệp yêu quê hương đất nước. Tôi mong muốn góp phần nhỏ bé vào việc gìn giữ, quảng bá nét đẹp Việt đến với mọi người", anh nói.
Thiếu úy cho biết hồi hộp vì lần đầu tham gia chụp hình cho một dự án, háo hức khi gặp gỡ và trò chuyện cùng các hoa hậu, á hậu.
Yêu áo dài, yêu đất nước ra đời khi Dũng Nguyễn nhìn thấy những con phố tấp nập, các buổi diễu hành sôi động, hình ảnh các thế hệ trong trang phục, phụ kiện in hình quốc kỳ, bản đồ Việt Nam.
Bộ sưu tập đi theo phong cách truyền thống, đính huy hiệu hình cờ đỏ sao vàng, thêu và đính đá tạo nên hình dải đất chữ S. Nhà thiết kế còn sử dụng họa tiết cánh chim tự do.
Hoa hậu Hà Trúc Linh diện áo dài lụa màu vàng nhạt kèm khăn quàng đỏ đính hoa.
Mẫu áo trắng cô mặc là một trong những thiết kế mang tên Quốc Khánh, sử dụng các tông màu tươi sáng, thể hiện vẻ thanh lịch.
Á hậu Vân Nhi (trái) và Châu Anh trong tà áo gấm đơn sắc phối quần lụa đen - phong cách thường được phụ nữ Việt lựa chọn thời xưa.
Các thiết kế khai thác lụa, tơ tằm, tạo thoáng mát cho người mặc.
Ngoài top 3 hoa hậu, Dũng Nguyễn mời nhiều gương mặt tham gia dự án, như vợ chồng diễn viên Lan Hương - Đỗ Kỷ, Quỳnh Nga, Thu Quỳnh, ca sĩ Dương Hoàng Yến... Mỗi nhân vật đến từ nhiều ngành nghề, độ tuổi, giới tính, đem tới những giá trị tích cực trong cuộc sống.
Nhà thiết kế Dũng Nguyễn sinh năm 1987, hiện sống và làm việc ở Hà Nội. Anh sáng lập thương hiệu áo dài năm 2015, hướng đến phong cách thêu thủ công truyền thống với phom dáng mang tính ứng dụng cao. Trang phục của anh được nhiều người nổi tiếng lựa chọn, trong đó có Hoa hậu Kỳ Duyên, diễn viên Midu, Nghệ sĩ Nhân dân Lan Hương, diễn viên Phan Minh Huyền, ca sĩ Ngọc Anh, người mẫu Phương Mai. Ngoài thiết kế, anh còn là chuyên gia trang điểm.
Ảnh: Dz Photography, stylist: Huyền Gin, trang điểm: Mikamakeup
Ý Ly