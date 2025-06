Thiếu tướng Vũ Như Hà giữ chức Giám đốc Công an Tây Ninh

Thiếu tướng Vũ Như Hà, Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh.

Quyết định của Bộ trưởng Công an bổ nhiệm ông Hà làm Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh được công bố tại Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 16/6.

Thiếu tướng Vũ Như Hà khi phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Thành Trung

Bộ Công an giao đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó giám đốc phụ trách Công an tỉnh cho đến thời điểm sáp nhập với Công an TP HCM và Bình Dương.

Thiếu tướng Hà 55 tuổi, quê Quảng Bình, trình độ thạc sĩ chuyên ngành điều tra tội phạm. Ông từng giữ các chức vụ Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an TP HCM; Cục phó Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) và Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn, từ tháng 5/2024.

Cuối năm ngoái, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hà trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ, đồng hành của tập thể lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong thời gian qua, đồng thời cam kết sẽ tiếp tục giữ mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa công an hai địa phương trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự.

Trước yêu cầu sáp nhập, ông mong toàn lực lượng Công an Bà Rịa - Vũng Tàu khắc phục những khó khăn ban đầu, đoàn kết, nỗ lực, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động sẵn sàng trong tất cả các mặt công tác, trong mọi tình huống, không để gián đoạn công việc, hoàn thành xuất sắc mọi công tác nhiệm vụ, được giao.

Trường Hà - Thành Trung