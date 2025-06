Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp làm Giám đốc Công an Đà Nẵng

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an TP Đà Nẵng sau sáp nhập.

Chiều 29/6, quyết định của Bộ trưởng Công an về cương vị mới của tướng Hợp được Công an Đà Nẵng công bố.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam tặng hoa chúc mừng thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, ngày 29/6. Ảnh: Hạnh Chi

Trước đó, chiều 28/6, tại Hà Nội, đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Công an, đã trao quyết định cho ông Hợp và 33 giám đốc công an tỉnh, thành.

Ông Hợp, 55 tuổi, quê ở huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Tháng 5/2022, ông được điều động từ vị trí Cục phó An ninh kinh tế sang giữ cương vị Giám đốc Công an Quảng Bình. Ngày 20/8/2024, ông giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, cùng năm được thăng cấp hàm thiếu tướng.

Với người đứng đầu là tướng Hợp, các phó giám đốc phố Đà Nẵng hiện gồm: đại tá Nguyễn Đại Đồng, đại tá Nguyễn Văn Tăng, thượng tá Trần Minh Nguyên, trung tá Nguyễn Kim Trung, đại tá Nguyễn Hà Lai, đại tá Nguyễn Thành Long, đại tá Võ Thị Trinh, đại tá Nguyễn Xuân Hoàng.

Cùng ngày 29/6, Công an thành phố Đà Nẵng cũng công bố quyết định bố trí 28 người giữ chức vụ trưởng phòng và tương đương; 93 người làm trưởng công an xã, phường sau sáp nhập.

Nguyễn Đông