Thiếu tướng Mai Hoàng: 'Phải triệt tiêu ý định cướp ngân hàng của tội phạm'

TP HCMPhó Giám đốc Công an thành phố đề nghị các ngân hàng phải tự bảo vệ, phòng ngừa rủi ro bằng hệ thống kỹ thuật hiện đại, vì khi xảy ra cướp rồi truy bắt là muộn màng.

Ngày 21/11, chủ trì Hội nghị sơ kết một năm triển khai các giải pháp phòng ngừa tội phạm cướp tài sản tại các ngân hàng trên địa bàn, thiếu tướng Mai Hoàng, Phó Giám đốc Công an TP HCM đánh giá tội phạm xâm phạm tài sản, cướp ngân hàng ở vùng Đông Nam Bộ có diễn biến phức tạp. Thời gian qua, công an thành phố đã phối hợp với các ngân hàng, thực hiện nhiều giải pháp phòng ngừa.

TP HCM hiện có 11 hội sở ngân hàng và 1.913 chi nhánh, điểm giao dịch đang hoạt động. Đây là những nơi luôn có tài sản và số tiền mặt lớn tại các quầy, để thuận tiện cho khách hàng giao dịch nhưng cũng trở thành mục tiêu tội phạm nhắm tới.

Thiếu tướng Mai Hoàng phát biểu trong hội nghị, ngày 21/11. Ảnh: Quốc Thắng

Theo tướng Mai Hoàng, việc đưa ra các giải pháp phòng ngừa là quan trọng, song quan trọng hơn là chuyển biến nhận thức - tức cần triệt tiêu ý định phạm tội của cướp ngân hàng. Ông đề nghị lãnh đạo các ngân hàng cần trang bị thiết bị kỹ thuật hiện đại, phòng chống rủi ro xảy ra tội phạm cướp tài sản. Bởi nếu xảy ra cướp không chỉ mất tiền, mà còn có thể mất cả sức khỏe, tính mạng của người dân, nhân viên và mất cả uy tín của nhà băng.

Ông phân tích, loại tội phạm này rất manh động, luôn dùng hung khí nguy hiểm để gây án. Lực lượng chức năng phải huy động hàng nghìn người phá án sẽ tốn rất nhiều nhân lực và kinh phí. Còn về phía ngân hàng, nếu để xảy ra cướp thì người dân sẽ không tin tưởng tham gia giao dịch. Ngược lại, nếu ngân hàng trang bị thiết bị kỹ thuật hiện đại, người dân đến giao dịch sẽ luôn an tâm.

Khảo sát thực tế cho thấy đa số ngân hàng hiện chưa có hệ thống camera thông minh nhận diện khuôn mặt, chưa dán thông báo và nhắc nhở khách hàng trước khi vào giao dịch phải tháo khẩu trang, bỏ mũ nón...

"Có ý kiến lo ngại việc ngân hàng kiểm tra, buộc người dân mở khẩu trang sẽ ảnh hưởng đến khách hàng, cạnh tranh. Nhưng theo tôi, ngân hàng rất đàng hoàng thì khách đến phải nghiêm túc, ai lại hóa trang như phim hành động vào ngân hàng thì không được tiếp đón", thiếu tướng Mai Hoàng nói, thêm rằng nếu tội phạm thấy nhà băng có lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, camera an ninh hiện đại thì sẽ chùn tay, không dám thực hiện hành vi phạm tội.

"Quan điểm của chúng tôi là phải phòng ngừa từ sớm, từ xa. Phải triệt tiêu ý định phạm tội của cướp ngân hàng", thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra TP HCM nhấn mạnh, đồng thời đề nghị các ngân hàng cần tăng cường phối hợp với lực lượng công an.

Là địa phương xảy ra vụ cướp chi nhánh ngân hàng Sacombank hồi tháng 10 năm ngoái, thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, Trưởng Công an huyện Hóc Môn, nhìn nhận địa bàn vùng ngoại thành có nhiều thuận lợi cho tội phạm gây án. Ông kể, khi điều tra vụ cướp này, nhóm tội phạm khai đã mất nhiều thời gian để theo dõi, khảo sát nhiều nhà băng nhưng không thuận lợi, sau đó đã chọn chi nhánh ở Hóc Môn.

"Và thực tế là chi nhánh ngân hàng này đã không đảm bảo về các điều kiện an ninh, bảo vệ, tại thời điểm đó. Cơ quan điều tra lúc đó đã phá án rất nhanh, bắt nhóm tội phạm ngay sau đó, nhưng đã phải huy động hơn 2.000 chiến sĩ tham gia", ông Nam nói, đồng thời nhấn mạnh các ngân hàng cần phòng ngừa, tăng cường an ninh bằng các hệ thống camera, nâng cao kỹ năng nhân viên, bảo vệ... để cho tội phạm bỏ ý định gây án.

Đại tá Phạm Đình Ngọc phát biểu. Ảnh: Quốc Thắng

Đồng quan điểm khi nêu giải pháp, đại tá Phạm Đình Ngọc, Trưởng Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02, Công an TP HCM) cho biết, tội phạm cướp ngân hàng đều diễn biến theo quy luật nhất định. Ở nhiều vụ án, để thực hiện, nhóm cướp đã điều nghiên nhiều lần, xác định quy luật hoạt động của ngân hàng rồi tìm cơ hội ra tay. Khi bị bắt, họ khai đã tìm hiểu kỹ quy trình hoạt động của nhà băng "mục tiêu" xem có chặt chẽ không, bảo vệ tốt không, hệ thống cảnh báo thế nào...

Đại tá Ngọc cho rằng các ngân hàng ngoài việc áp dụng hệ thống báo động khẩn cấp, còn chú trọng vào việc cảnh giác, lắp các camera an ninh hiện đại. Khách đến giao dịch phải yêu cầu công khai danh tính, không đeo khẩu trang... Để khi tội phạm mới tới điều nghiên thì hệ thống đã phát hiện được.

Qua rà soát, hiện nay có Hội sở Ngân hàng VPBank, đường Tôn Đức Thắng (quận 1) và Chi nhánh Phòng giao dịch ở quận Tân Bình đã lắp đặt hệ thống camera thông minh. Hệ thống nhận diện khuôn mặt gồm 4 mắt camera được gắn phía trước cửa ra vào và bên trong, quan sát, cảnh báo được phát lên loa khi phát hiện sự việc lạ, nhắc nhở khách hàng bỏ khẩu trang, mũ bảo hiểm...

Camera có nhận diện người nghi vấn trong danh sách được ngân hàng cập nhật bằng hình ảnh do công an cung cấp (bị truy nã, truy tìm)... Khi phát hiện, cảnh báo được thông báo lên loa, hoặc gửi tin nhắn cho bộ phận an ninh.

Hội nghị tham quan hệ thống an ninh tại Hội sở Ngân hàng VPBank. Ảnh: Quốc Thắng

Trong 11 tháng đầu năm TP HCM không xảy ra vụ cướp tài sản tại các ngân hàng. Thời gian qua có xảy ra vụ trộm cắp tại chi nhánh ở TP Thủ Đức và một vụ cạy cây ATM tại địa bàn Hóc Môn nhưng chưa lấy được tài sản.

Quốc Thắng