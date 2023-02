Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca bị tạm giữ để điều tra lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Hải PhòngThiếu tướng Đỗ Hữu Ca, cựu giám đốc Công an Hải Phòng, bị tạm giữ, khám nhà để làm rõ nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dấu hiệu nghi vấn sai phạm của ông Ca bị phát hiện trong quá trình Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra vụ án Trốn thuế, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước xảy ra tại Quảng Ninh và Hải Phòng.

Lệnh tạm giữ cựu giám đốc Công an Hải Phòng được thực thi vào chiều 18/2. Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp với một số đơn vị của Bộ Công an, Công an Hải Phòng đã khám nhà riêng của ông Ca tại phường Đằng Lâm, quận Hải An và căn nhà tại quê ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Ngày 19/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh gửi thông báo về nơi sinh hoạt Đảng của ông Ca để "xem xét giải quyết theo quy định và trao đổi kết quả xử lý Đảng viên".

Hiện, các quyết định liên quan quân tịch, tố tụng với cựu giám đốc Công an Hải Phòng chưa được cơ quan có thẩm quyền công bố.

Ông Ca trong một hội nghị vào năm 2015. Ảnh: Lê Tân

Ông Ca vào ngành công an từ công việc tại Công an huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng. Trước khi làm Giám đốc Công an Hải Phòng trong 9 năm (2010-2019), ông là Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hải Phòng.

Tháng 7/2014, ông được phong hàm thiếu tướng. Từ tháng 7/2010 đến tháng 6/2019, ông là Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy, Ủy viên UBND Hải Phòng, đại biểu HĐND Hải Phòng.

Lê Tân