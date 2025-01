Thiếu tướng Đặng Hồng Đức làm Thứ trưởng Công an

Hà NộiThiếu tướng Đặng Hồng Đức, Chánh văn phòng Bộ Công an, được Thủ tướng bổ nhiệm giữ cương vị Thứ trưởng Công an.

Chiều 3/1, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng cho thiếu tướng Đặng Hồng Đức.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Thứ trưởng nói luôn thực hiện nghiêm túc các quan điểm, chủ trương chỉ đạo, chính sách của Đảng, Nhà nước.

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức tại buổi lễ. Ảnh: Bộ Công an

Thiếu tướng Đặng Hồng Đức, 47 tuổi, từng là thư ký một lãnh đạo Bộ Công an sau đó làm thư ký, rồi trợ lý của Chủ tịch nước. Từ tháng 4/2019, ông làm Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Công an. Tháng 6/2020, ông được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái và tháng 1/2023 được điều động làm Chánh văn phòng Bộ Công an.

Hiện, Bộ trưởng Công an là đại tướng Lương Tam Quang. 7 thứ trưởng gồm: thượng tướng Trần Quốc Tỏ, thượng tướng Lê Quốc Hùng, trung tướng Lê Văn Tuyến, trung tướng Nguyễn Văn Long, trung tướng Phạm Thế Tùng, trung tướng Nguyễn Ngọc Lâm và thiếu tướng Đặng Hồng Đức.

Phạm Dự