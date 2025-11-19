Thiếu thợ, Canada khuyến khích người trẻ học nghề

Bên trong hội chợ nghề ở London, Ontario, hàng nghìn học sinh lớp 7-12 đang thử sức với hơn 140 nghề thủ công, kỹ thuật khác nhau.

Tại một gian, một nhóm nữ sinh đang dùng bay xúc vữa, miết lên gạch rồi xếp thành hàng thẳng tắp.

Ở một gian khác, học sinh xếp thành hàng dài chờ đến lượt để tự gò, uốn những tấm đồng thành chiếc còi mang về nhà. Phía sau họ là nhóm học sinh đang cùng nhau dựng căn nhà mini làm nơi trú tạm.

Daniel Friesen, 16 tuổi, cẩn thận cầm đèn khò bằng một tay để hàn ống đồng, dưới sự hướng dẫn của một thợ điện lạnh (HVAC).

"Cháu thích làm việc với kim loại. Cháu thích công việc cần đôi bàn tay. Sau khi tốt nghiệp, cháu muốn theo nghề xây dựng", Friesen nói.

Daniel Friesen (mặc áo da) học hàn ống đồng tại hội chợ nghề ở Ontario, Canada. Ảnh: Globe and Mail

Chính quyền tỉnh bang Ontario đã phát động chương trình Hội chợ Việc làm Công nhân từ năm 2022, nhằm mang đến cho học sinh toàn tỉnh cơ hội trải nghiệm các nghề kỹ thuật, thủ công khác nhau, kết nối với nhà tuyển dụng và tìm hiểu các lộ trình học nghề.

Mức độ quan tâm của học sinh và phụ huynh với sự kiện đã tăng vọt. Hội chợ kéo dài ba ngày tại thành phố London, tỉnh bang Ontario năm nay thu hút hơn 7.200 học sinh, phụ huynh, người tìm việc, tăng 80% so với năm ngoái.

"Sức hút của các công việc này đang rất mạnh, điều 5 năm trước không có", Candice White, lãnh đạo Skilled Trades Ontario, cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm đào tạo và chứng nhận nghề trong tỉnh, nói.

Mức độ quan tâm của dư luận tới sự kiện năm nay một phần nhờ nó được quảng bá rộng rãi trên mạng xã hội, nhưng cũng do học sinh, phụ huynh Canada ngày càng nhận thức rõ nhiều lộ trình nghề nghiệp truyền thống không còn ổn định như trước do AI và các yếu tố khác, theo truyền thông Canada.

Canada đang đối mặt tình trạng thiếu hụt thợ chuyên môn, trong khi hơn 700.000 thợ sẽ nghỉ hưu vào năm 2028.

Một nữ sinh lớp 8 (áo nâu, đeo kính bảo hộ) học trát vữa tại hội chợ nghề ở London, Ontario, Canada. Ảnh: Globe and Mail

"Với khối lượng xây dựng hiện nay, nhiều lao động lớn tuổi sắp nghỉ hưu và chúng ta cần lớp trẻ bước vào nghề", Bob Robinson, giám đốc trường nghề HiMark London, đơn vị đang hướng dẫn học sinh hàn ống, nói. "Hoạt động này khá an toàn, lại được 'chơi với lửa'. Bọn trẻ đứa nào cũng thích lửa nên xếp hàng rất đông".

Đằng sau, Ashlyn Kendall, một học sinh lớp 11, đang đội mũ bảo hộ, đeo búa lên thắt lưng để học xây nhà. Nữ sinh này cho biết em phát hiện niềm yêu thích với công việc tay chân nhờ khóa học xây dựng tại trường trung học năm ngoái.

"Cháu thực sự thích cảm giác làm việc bằng tay so với làm toán, văn hay gì đó tương tự", Kendall nói, chia sẻ nguyện vọng học nghề để trở thành một nhà thầu xây dựng tổng hợp.

Đức Trung (Theo Globe and Mail, CBC)