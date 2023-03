Thiếu tá công binh tham gia gìn giữ hòa bình ở Trung Phi

Sáng 22/3, Bộ Quốc phòng trao quyết định của Chủ tịch nước cho thiếu tá Nguyễn Văn Phong đi làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Phái bộ Trung phi (MINUSCA).

Thiếu tá Nguyễn Văn Phong sẽ đảm nhận cương vị Quan sát viên quân sự của Phái bộ. Anh nguyên là Trợ lý Phòng Chính trị, Lữ đoàn 229, Binh chủng Công binh.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến (trái) trao quyết định của Chủ tịch nước cho thiếu tá Nguyễn Văn Phong. Ảnh: Hoàng Phong

Thiếu tướng Hoàng Kim Phụng, Cục trưởng Gìn giữ hòa bình Việt Nam, cho biết Cục đã cử thiếu tá Phong tham gia khóa tập huấn, huấn luyện tiền triển khai sĩ quan tham mưu, quan sát viên quân sự. Đến nay, thiếu tá Phong đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu của Liên Hợp Quốc, có thể thực hiện nhiệm vụ Bộ Quốc phòng, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam giao phó.

Tướng Phụng cho biết địa bàn nhận nhiệm vụ còn nhiều khó khăn do tình hình an ninh bất ổn, nguy cơ giao tranh vũ trang, khí hậu khắc nghiệt, nhiều loại dịch bệnh. Ông đề nghị thiếu tá Phong khắc phục khó khăn, phối hợp các lực lượng để làm tốt nhiệm vụ.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Quốc phòng cũng căn dặn thiếu tá Phong nhanh chóng hòa nhập, chứng minh năng lực trong môi trường quốc tế. Ông giao Cục Gìn giữ hòa bình tạo điều kiện và giúp đỡ gia đình thiếu tá Phong để anh yên tâm công tác.

Thiếu tá Nguyễn Văn Phong phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hoàng Phong

Cũng trong sáng nay, Cục gìn giữ hòa bình Việt Nam báo cáo kết quả công tác của 6 sĩ quan kết thúc nhiệm kỳ 2022-2023. Đó là trung tá Lê Ngọc Minh, thiếu tá Nguyễn Văn Thứ, trung tá Vũ Trọng Quỳnh và thiếu tá Bùi Xuân Dương thực hiện nhiệm vụ tại Phái bộ UNISFA (khu vực Abyei); đại úy Vũ Hồng Hưng tại Phái bộ Nam Sudan (UNMISS) và thiếu tá Trịnh Văn Cường tại Phái bộ Trung Phi (MINUSCA).

Trong 6 sĩ quan này, có 5 người được Liên Hợp Quốc đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và một người hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Từ năm 2014 đến nay, Việt Nam đã cử 533 sĩ quan tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại ba Phái bộ Trung Phi, Nam Sudan, khu vực Abyei. Tình hình an ninh, chính trị tại ba Phái bộ nhìn chung ổn định, song vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất ổn và khó lường.

6 sĩ quan nhận hoa chúc mừng từ Thứ trưởng Quốc phòng Hoàng Xuân Chiến sau khi kết thúc nhiệm kỳ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc ở châu Phi. Ảnh: Hoàng Phong

Ở Phái bộ MINUSCA, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đối mặt với tình trạng mất an ninh, an toàn khi nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của các nhóm vũ trang. Lực lượng quân chính phủ thường xuyên vi phạm Hiệp định giữa Phái bộ và chính phủ liên quan đến quyền tự do đi lại và quyền miễn trừ khám xét.

Tại Phái bộ UNMISS, từ cuối năm 2021, lũ lụt tàn phá hầu hết các bang của Nam Sudan đã khiến tình hình an ninh, chính trị trở nên phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát xung đột ở diện rộng. Bên cạnh đó, người dân di cư ồ ạt từ các vùng lũ lụt tới những quốc gia và vùng lãnh thổ khác; vấn nạn bạo lực tranh chấp vùng đất an toàn, màu mỡ, cướp gia súc, giết hại trả thù giữa các nhóm vũ trang nhỏ lẻ vẫn xảy ra.

Ở Phái bộ UNISFA, vấn đề sắc tộc chưa thể giải quyết triệt để là nguyên nhân, nguy cơ gây ra tình trạng mất an ninh, an toàn. Khu vực có trữ lượng dầu mỏ lớn nên luôn là tâm điểm của xung đột lợi ích giữa các phe phái, Chính phủ Sudan và Nam Sudan. Số người cần cứu trợ nhân đạo rất lớn trong khi năng lực thực tế chưa đáp ứng cũng là nguyên nhân dẫn đến bất ổn.

