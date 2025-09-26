Thiếu tá công an trả lại 400 triệu đồng bị bỏ quên trên cốp ôtô

Nghệ AnPhát hiện túi xách chứa gần 400 triệu đồng đặt trên cốp sau ôtô của mình, thiếu tá Lê Thị Tú bàn giao cho đơn vị và cùng lãnh đạo công an trao trả cho người đánh mất.

Khoảng 18h30 ngày 25/9, thiếu tá Lê Thị Tú, cán bộ Đội Tham mưu, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an Nghệ An), lái xe đến nhà bố mẹ ruột ở phường Thành Vinh thì phát hiện một túi xách đặt trên cốp sau.

Nghi bên trong có tài sản lớn, chị Tú lái xe về chung cư nơi gia đình đang ở, cách đó khoảng một km, để tìm chủ nhân. Chị phán đoán trong lúc đỗ xe dưới sảnh, có người đặt túi lên cốp rồi quên.

Đợi hơn một giờ không thấy ai đến nhận, chị nhờ bảo vệ chung cư mở túi kiểm tra, phát hiện có hộ chiếu, giấy phép lái xe mang tên Phạm Ngọc Hiển và nhiều tờ tiền Việt Nam, USD, tổng khoảng 400 triệu đồng. Đến hơn 21h, chủ nhân vẫn chưa xuất hiện, chị Tú xin ý kiến bảo vệ và đưa túi về bàn giao lãnh đạo đơn vị.

Chị Tú (thứ hai từ phải sang) trao trả lại chiếc túi đựng 400 triệu đồng cho anh Hiển (thứ hai từ trái sang). Ảnh: Công an cung cấp

Công an lập biên bản, niêm phong số tiền và áp dụng biện pháp nghiệp vụ để xác minh. Đến 23h cùng ngày, lực lượng chức năng xác định chủ nhân là anh Phạm Ngọc Hiển, trú phường Vinh Phú, nên mời đến làm việc. Ngày 26/9, sau khi đối chiếu thông tin, công an đã trao trả toàn bộ tài sản cho anh Hiển.

Anh Hiển cho biết làm nghề buôn bán xe cũ. Tối 25/9, khi đưa ôtô đi rửa tại gara gần chung cư phường Thành Vinh, anh lấy đồ dùng ra và đặt túi tiền lên cốp một xe 5 chỗ rồi quên mang đi. Anh cảm ơn thiếu tá Tú và Công an Nghệ An đã giúp tìm lại tài sản.

Chị Tú chia sẻ bản thân cũng thấy nhẹ nhõm khi nhanh chóng xác định được chủ nhân. "Số tiền lớn như vậy ai mất cũng rất lo lắng. May mắn là túi không bị rơi suốt quãng đường hơn một km tôi lái xe di chuyển", chị nói.

Đức Hùng