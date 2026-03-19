Thiếu tá công an bị người nước ngoài đâm trọng thương ở Mũi Né

Lâm ĐồngNgười đàn ông nước ngoài, chưa rõ quốc tịch, bị tạm giữ sau khi đâm trọng thương thiếu tá - cán bộ Công an phường Mũi Né.

Sáng 19/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đang làm rõ hành vi sai phạm của ông này.

Theo thông tin ban đầu, tối qua, trên đường Nguyễn Đình Chiểu xảy ra va chạm giữa môtô do du khách nước ngoài điều khiển và xe taxi. Sau đó, hai bên cãi vã lớn tiếng, có dấu hiệu mất an ninh trật tự.

Thiếu tá Phạm Nguyễn Đức Lâm (37 tuổi), Tổ trưởng cảnh sát khu vực, cùng một số cán bộ đến hiện trường, yêu cầu các bên về trụ sở làm việc. Bất ngờ, người đàn ông nước ngoài rút dao nhọn tấn công khiến thiếu tá Lâm trọng thương rồi lên môtô bỏ chạy.

Công an phường Mũi Né phối hợp các lực lượng của Công an Lâm Đồng truy đuổi, bắt giữ người này tại xã Tân Minh, khu vực giáp ranh Đồng Nai.

Người đàn ông nước ngoài tại hiện trường cãi vã, trước khi tấn công thiếu tá. Ảnh: Người dân cung cấp

Gần đây, trên địa bàn phường Mũi Né có nhiều du khách nước ngoài tự thuê môtô điều khiển đến các điểm tham quan trong khu vực. Không ít trường hợp từng gây ra các vụ va chạm giao thông, có vụ dẫn đến chết người.

Tư Huynh