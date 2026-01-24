Thiếu tá công an bị đâm trọng thương khi làm nhiệm vụ

Đồng ThápThiếu tá Nguyễn Khắc Huy, công an xã Tam Nông, bị nghi phạm say rượu, gây rối, đâm trọng thương khi đến hiện trường làm việc.

Ngày 24/1, nghi phạm Trần Thanh Nhàn, 37 tuổi, bị Công an xã Tam Nông bắt về hành vi Chống người thi hành công vụ.

Trần Thanh Nhàn bị bắt giữ. Ảnh: Nam An

Chiều hôm qua, bố vợ của Nhàn là cụ ông 75 tuổi đến công an xã trình báo con rể nhậu say rồi gây rối. Công an xã sau đó phân công thiếu tá Nguyễn Khắc Huy - Tổ phó Cảnh sát trật tự, cùng thiếu tá Bùi Hữu Thành, Cán bộ Tổ Cảnh sát khu vực, đến hiện trường.

Hai công an sau đó yêu cầu Nhàn đến trụ sở làm việc nhưng hắn không hợp tác. Lúc thiếu tá Huy mở cổng vào nhà, Nhàn bất ngờ rút con dao nhọn giấu trong người đâm trọng thương. Nghi phạm bị khống chế ngay sau đó.

Thiếu tá Huy được đưa đi cấp cứu, hiện sức khỏe đã ổn định.

Nam An