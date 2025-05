Thiếu nữ trộm vàng và iPhone của mẹ, đưa cho bạn trai

Bình ThuậnThiếu nữ 17 tuổi rủ bạn trai đến nhà lúc nửa đêm, lấy trộm tài sản hơn 100 triệu đồng của gia đình, nhưng bị phát hiện khi cảnh sát vào cuộc.

Người phụ nữ sống trên đường Phạm Ngọc Thạch, phường Phú Trinh, TP Phan Thiết, đến trụ sở công an trình báo việc bị mất trộm 5 chỉ vàng PNJ và 2 điện thoại iPhone, tổng giá trị hơn 100 triệu đồng, ngày 4/5.

Công an phường Phú Trinh phối hợp cảnh sát hình sự và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Thuận khám nghiệm hiện trường. Cảnh sát ghi nhận cửa chính và cửa phòng ngủ bị mở nhưng không có dấu hiệu cạy phá. Camera an ninh ghi cảnh một thanh niên lẻn vào nhà với thời gian rất ngắn.

Từ đó, cảnh sát nhận định vụ trộm có liên quan đến "nội gián". Chiều cùng ngày, con gái 17 tuổi của chủ nhà bị cảnh sát mời lên làm việc.

Tang vật được cảnh sát thu giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Thiếu nữ khai, trước đó cùng bạn trai 17 tuổi thiếu tiền chơi game nên đã cầm cố chiếc điện thoại cá nhân ở tiệm cầm đồ với giá 24 triệu đồng. Không có tiền chuộc, cô nảy sinh ý định trộm tài sản của ba mẹ.

Khoảng 23h ngày 3/5, lúc cả nhà đang ngủ say, cô lẻn vào phòng ngủ của ba mẹ lấy trộm 5 chỉ vàng PNJ trong giỏ sách và iPhone của mẹ. Liền đó, cô gọi bạn trai (ngụ phường Lạc Đạo) chạy đến nhà lấy số tài sản trên và cả chiếc điện thoại khác cô đang dùng, mang đi bán để có tiền trả nợ và cả hai tiếp tục chơi game.

Cơ quan điều tra đang lấy lời khai của những người liên quan, làm rõ vụ án.

Tư Huynh