Thiếu nữ thoát động kinh kháng thuốc nhờ kỹ thuật mới

TP HCMThiếu nữ 16 tuổi mắc động kinh kháng thuốc suốt 8 năm đã thoát bệnh, nhờ kỹ thuật đặt điện cực não sâu ghi điện não đồ điều trị động kinh (SEEG) đầu tiên tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Ngày 12/9, TS.BS Phạm Anh Tuấn, Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh, cho biết bệnh nhân đang học lớp 10, mỗi tuần có 2-3 cơn động kinh dù đã điều trị tại nhiều nơi và dùng đến ba loại thuốc chống động kinh nhưng dần kháng thuốc. Cộng hưởng từ phát hiện bất thường vỏ não vùng thái dương - chẩm trái, song vị trí ổ bệnh chưa xác định rõ ràng. Điện não ngoài da đầu gợi ý cơn động kinh khởi phát từ thái dương trái nhưng chưa xác định chính xác vị trí phẫu thuật.

"Vùng thái dương liên quan nhiều chức năng quan trọng như trí nhớ, ngôn ngữ, nhận diện hình ảnh và âm thanh - thiết yếu cho học tập và sinh hoạt của bệnh nhân", bác sĩ nói. Do đó, kíp điều trị cần xác định chính xác vùng sinh động kinh để có thể cắt bỏ mà vẫn bảo tồn tối đa chức năng não bộ.

Các bác sĩ hội chẩn và quyết định áp dụng đặt điện cực não sâu ghi điện não đồ (SEEG). ThS.BS Lê Thụy Minh An, Khoa Nội Thần kinh, cho biết đây là kỹ thuật cao, ít xâm lấn, giúp xác định chính xác vùng sinh động kinh và lập bản đồ chức năng não.

Theo bác sĩ Tuấn, nếu không đặt điện cực não sâu, bệnh nhân sẽ phải tiếp tục chung sống với động kinh kháng thuốc. Trong khi đó, "phẫu thuật mù" dựa trên cộng hưởng từ trước đây vừa khó kiểm soát cơn động kinh, vừa tiềm ẩn nguy cơ cắt bỏ quá rộng, gây thiếu hụt chức năng thần kinh vĩnh viễn. Nghiên cứu cho thấy, phẫu thuật sau đặt điện cực não sâu giúp cải thiện khả năng kiểm soát bệnh 40-60% so với cắt sang thương đơn thuần.

Sau khi đặt điện cực và phân tích điện não liên tục, kíp mổ xác định được ổ sinh động kinh nhỏ hơn so với sang thương trên hình ảnh cộng hưởng từ. Nhờ đó, ca phẫu thuật cắt bỏ vùng bệnh được thực hiện an toàn, bảo tồn tối đa chức năng não bộ. Hai tuần sau mổ, bệnh nhân không còn ghi nhận cơn động kinh, hiện tiếp tục được theo dõi hậu phẫu.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bệnh nhân động kinh. Ảnh: Bác sĩ cung cấp

Theo TS.BS Lê Cao Phương Duy, Phó giám đốc bệnh viện, thành công này là kết quả của quá trình học hỏi, hợp tác quốc tế, mở ra nền tảng phát triển chuyên sâu trong điều trị các bệnh thần kinh như động kinh và Parkinson. Bệnh viện mới đây tổ chức hội thảo quốc tế về ứng dụng SEEG trong phẫu thuật động kinh, đánh dấu lần đầu kỹ thuật này được triển khai tại bệnh viện công lập ở Việt Nam.

Tại Việt Nam, khoảng 0,5-1% dân số mắc động kinh, tương đương 500.000-1.000.000 người, trong đó gần 30% kháng thuốc, cần đến các phương pháp can thiệp chuyên sâu. Mỗi năm, Khoa Ngoại Thần kinh Bệnh viện Nguyễn Tri Phương tiếp nhận hàng trăm ca động kinh kháng thuốc từ nhiều lứa tuổi, có những ca kháng thuốc đã điều trị nhiều nơi nhưng chưa kiểm soát được bệnh.

Lê Phương