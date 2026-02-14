Thiếu nữ sát hại bạn trai

Tây NinhSau mâu thuẫn với bạn trai 17 tuổi tại phòng trọ, thiếu nữ dùng kéo đâm người này tử vong.

Ngày 14/2, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết đang làm việc với thiếu nữ 16 tuổi quê xã Hòa Minh, tỉnh Vĩnh Long, để điều tra hành vi Giết người.

Nhà trọ xảy ra án mạng. Ảnh: Nam An

Chiều hôm qua, nhiều người thuê trọ tại ấp Gò Thuyền B, xã Tân Hưng, nghe tiếng gây gổ tại phòng trọ số 8 nên đến xem, phát hiện thiếu niên 17 tuổi quê xã Vĩnh Thạnh (Tây Ninh) nằm gục bên vũng máu, cổ và ngực có nhiều vết thương nên đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong trên đường chuyển viện lên tuyến trên.

Làm việc với cơ quan điều tra, thiếu nữ khai cùng bạn trai ở cùng phòng trọ. Do cả hai xảy ra mâu thuẫn, lúc bực tức cô đã dùng kéo đâm bạn trai.

Nam An