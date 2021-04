Thiếu nữ sa chân vào karaoke 'ôm' sau lần bỏ học

Quảng NgãiBỏ học xuống xuôi bán quán cà phê, Mộng và Mây (16-17 tuổi) bị dụ vào làm tiếp viên quán karaoke, rồi bị đánh đập ép tiếp khách.

Mộng và Mây ở xã Trà Sơn, huyện miền núi Trà Bồng, là 2 trong 8 thiếu nữ vừa được cảnh sát giải cứu khỏi quán karaoke Hoàng Gia, huyện Tư Nghĩa. Chủ quán Phạm Ngọc Tiên, 27 tuổi, đã bị bắt để điều tra hành vi đánh đập, chích điện các cô gái để ép bán dâm.

Mộng và Mây nhà đối diện nhau, cách nhau một tuổi. Cả hai đều xinh xắn, nhưng Mộng có phần nhỉnh hơn.

Cuối năm ngoái, Mộng học lớp 10 được vài tuần thì bỏ học vì ham chơi. Thầy cô đến nhà khuyên nhủ, thuyết phục nhưng em nhất quyết không quay lại trường. Thiếu nữ nằng nặc xin cha mẹ xuống thị trấn Sông Vệ, huyện Tư Nghĩa, làm nhân viên quán cà phê theo mai mối của người phụ nữ thường lên quê em buôn bán.

Mộng làm được vài tháng thì dành dụm được chút tiền lương, về nhà thăm dịp Tết. Em ra dáng thiếu nữ hơn lúc còn đi học.

Mây nghe Mộng kể về cuộc sống dưới phố, cũng muốn đi theo. Cuối tháng 2, đang học lớp 11, cô bỏ nhà đi cùng bạn trong một ngày cha mẹ lên rẫy. Người cha về không thấy Mây đâu, gọi điện thì con gái đáp gọn lỏn "con xuống phố đi làm, cha yên tâm".

Thiếu nữ trốn thoát khỏi quán karaoke Hoàng Gia, ngồi bên cha, chiều 13/4. Ảnh: Phạm Linh.

Đến cuối tháng 3, khi hai thiếu nữ làm nhân viên quán cà phê được gần một tháng, người phụ nữ mai mối đến quán karaoke Hoàng Gia làm với mức lương cao hơn. Mây và Mộng nhận lời.

Lần đầu đến quán, hai cô gái thấy các nữ tiếp viên đều vui vẻ, khoe "một tháng làm được 40 triệu đồng" nên đầy hy vọng. Họ không biết các tiếp viên bị chủ quán ép nói thế, để dụ dỗ 2 cô gái làm việc.

Hôm sau, Mây và Mộng được ký hợp đồng một năm với mức lương 5 triệu đồng một tháng, nếu phá vỡ hợp đồng phải bồi thường 15 triệu đồng. Những ngày sau, họ bị tịch thu điện thoại.

Hai thiếu nữ cùng các cô gái khác thường xuyên bị chủ quán Phạm Ngọc Tiên và nhân viên Phạm Công Đạt đánh vì nhiều lý do như: không chiều khách, không bán dâm cho khách... Mỗi khi các nữ tiếp viên ra ngoài đều có người chở đi, theo dõi.

Mây sợ, xin chủ quán nghỉ việc để về nhà tiếp tục đi học nhưng chỉ nhận thêm những trận đòn. Một tuần sau, cô lấy cớ điện thoại bị hỏng, xin ra ngoài sửa rồi gọi cho cha. Cô không nói rõ lý do, chỉ nhờ cha gọi điện xin chủ quán cho về.

Khi nhận được cuộc gọi của cha Mây, yêu cầu thả con gái ông về, chủ quán Tiên bất ngờ đồng ý. Anh ta chở Mây ra bến xe Quảng Ngãi để chờ người cha vượt 90 km từ huyện Trà Bồng xuống đón. Trên đường về, cô gái kể lại sự tình với cha trong nước mắt. Hành trang của cô sau một tháng "đi làm" là thân thể đầy vết thương.

Gặp cha của Mộng, Mây cho biết đã rủ bạn về nhưng cô không nghe vì "chủ quán nói yêu, nên ở lại".

Cha của Mộng ruột như lửa đốt, lập tức báo với thôn, rồi báo lên chính quyền địa phương để báo công an tỉnh. Ngày 12/4, Công an huyện Tư Nghĩa và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đột kích quán karaoke, giải cứu 8 thiếu nữ và bắt Tiên.

Hai ngày qua, cái xóm nhỏ của Mây và Mộng vẫn còn xôn xao. Cha của hai thiếu nữ ngồi với nhau, trách bản thân rồi nhất quyết bắt con đi học trở lại vì "chỉ có học mới thoát nghèo".

Vết bầm trên vai một thiếu nữ bị chủ quán karaoke Hoàng Gia đánh đập. Ảnh: Phạm Linh.

Những năm gần đây, tình trạng các thiếu nữ miền núi Quảng Ngãi xuống phố làm việc trong các cơ sở kinh doanh nhạy cảm, mại dâm diễn ra khá phổ biến. Ngoài 8 người vừa được giải cứu, trước đó 5 bé gái cũng bị Lữ Anh Tính và Trần Anh Vũ dụ làm tiếp viên quán karaoke không được nên hăm doạ, ép tiếp khách, buộc các em bỏ trốn.

Đại tá Võ Văn Dương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ngãi, cho biết thủ đoạn của kẻ chăn dắt là hứa hẹn công ăn việc làm ổn định, ứng lương trước, đưa tiền cho nạn nhân mua sắm. Sau khi mang nợ lớn, các thiếu nữ trở thành lao động cưỡng bức, bị ép buộc bán dâm. "Phần lớn nạn nhân tuổi đời còn rất trẻ, chưa có hiểu biết nhiều với xã hội nên dễ bị dụ dỗ. Một số em tự tìm việc mà không trao đổi với gia đình nên cha mẹ cũng không biết con đi làm gì", đại tá Dương nói.

Theo ông Đặng Minh Thảo, Bí thư huyện Trà Bồng, các cơ quan chức năng và đoàn thể đã đến thăm hỏi, hỗ trợ các em tiếp tục đến trường. "Từ sự việc này, chúng tôi sẽ quan tâm nhiều hơn đến việc giáo dục cho các thiếu nữ, trẻ em gái vị thành niên tránh việc bị dụ dỗ, sa chân vào những nơi bóc lột", ông Thảo nói.

* Tên nhân vật đã thay đổi.

Phạm Linh