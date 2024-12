Vụ án thiếu nữ lọt vào tầm ngắm của hai nam sinh tồi

MỹCô gái xinh đẹp Cassie Jo Stoddart cho hai nam sinh cùng lớp đến nhà xem phim mà không biết rằng các bạn đang có mưu đồ khác cho "kế hoạch kinh dị".

Ngày 24/9/2006, Cassie Jo Stoddart, 16 tuổi, được phát hiện bị đâm chết tại nhà người thân ở thị trấn nhỏ của thành phố Pocatello, bang Idaho.

Bà Anna Stoddart, mẹ Cassie, bị sốc nặng khi nghe tin dữ: "Ai có thể làm điều này với con gái tôi?".

Là học sinh cuối cấp tại trường trung học, Cassie nổi tiếng vì thành tích tốt, có trách nhiệm và đáng tin cậy. Ngày 22/9/2006, Cassie cùng bạn trai, Matt Beckham, đến nhà dì để giúp trông nhà cửa và chăm sóc thú cưng. Hai ngày sau, gia đình người dì trở về và phát hiện cảnh tượng kinh hoàng.

Khám xét hiện trường vụ án, cảnh sát không tìm thấy hung khí, không có dấu vết đột nhập hoặc trộm cướp. Nạn nhân đã chiến đấu trong tuyệt vọng để níu giữ mạng sống. Những khoảnh khắc cuối cùng đầy bạo lực của Cassie hoàn toàn trái ngược với buổi sáng thứ sáu, ngày 22/9, khi cô được ghi lại trong video tại tủ đựng đồ ở trường và nói "Xin chào" trước ống kính.

Sau giờ học, bà Anna lái xe đón Cassie và Matt đến nhà họ hàng. Cặp đôi ở lại đó để trông nom thú cưng vào cuối tuần.

Anna gọi điện cho con gái vào khoảng 21h30 ngày 22/9. Đây là lần cuối cùng bà nói chuyện với Cassie.

Khoảng 22h hôm đó, ngôi nhà bị cúp điện đột ngột, sau đó có lại. Sự cố mất điện khiến cặp đôi lo lắng. Matt gọi điện kể cho bố mẹ, xin phép ở lại qua đêm với bạn gái nhưng bị từ chối. Nam sinh sau đó miễn cưỡng về nhà khi mẹ đến đón vào khoảng 23h15. Cassie từ chối đề nghị đi cùng vì cảm thấy có trách nhiệm chăm sóc đàn chó mèo.

Điều tra viên kiểm tra hộp cầu chì ở tầng hầm và tìm thấy dấu vân tay trùng khớp với bạn trai của bà Anna. Người này giải thích rằng từng giúp gia đình sửa điện khoảng vài tháng trước khi xảy ra án mạng. Gia đình Cassie chứng thực điều này. Anh ta cũng có bằng chứng ngoại phạm chắc chắn giúp thoát khỏi nghi ngờ.

Cảnh sát chuyển sự chú ý đến Matt, người cuối cùng nhìn thấy Cassie còn sống. Họ nhận thấy bạn trai nạn nhân thiếu cảm xúc và phản ứng bình thản trước vụ giết người. Matt đồng ý kiểm tra nói dối và đã vượt qua với kết quả xuất sắc, đồng thời cung cấp bằng chứng ngoại phạm nhất quán.

Matt cũng tiết lộ một chi tiết mang đến bước ngoặt cho vụ án. Bạn trai Cassie nói với các thám tử rằng vào ngày 22/9, hai bạn học cùng lớp với họ là Brian Draper và Torey Adamcik cũng có mặt tại ngôi nhà.

Hai nam sinh ghé qua xem Kill Bill: Volume 2 và rời đi vào khoảng 21h30. Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Brian và Torey khai đã đi xem phim sau khi rời khỏi đó.

Cả hai thiếu niên đều không thể nhớ nội dung bộ phim mà họ nói đã xem cùng nhau, làm dấy lên nghi ngờ. Một nhân viên rạp chiếu học cùng trường với bộ đôi xác nhận rằng họ không đến xem phim.

Đối mặt với cảnh sát, Brian giải thích mình và Torey nói dối vì đã đi ăn trộm ôtô, phủ nhận có liên quan đến vụ sát hại Cassie.

Brian đồng ý làm bài kiểm tra nói dối vào ngày hôm sau. Nhưng trước khi bắt đầu, Brian trở nên kích động, bồn chồn không yên và muốn nói chuyện với các thám tử.

Trước mặt bố mẹ, Brian thú nhận đã cùng Torey bí mật quay trở lại nhà họ hàng của Cassie, tắt điện để dọa cô và đeo mặt nạ ngụy trang. Brian khai rằng rất sốc khi thấy Torey vung dao đâm Cassie. "Đáng lẽ đó là một trò đùa", nam sinh nói.

Brian dẫn các thám tử đến một khu vực đồi núi hoang vu gần Blackrock Canyon ở Idaho, nơi bộ đôi chôn giấu bằng chứng tội ác. Nhà chức trách tìm thấy một cuốn băng video bị cháy, nằm giữa quần áo, vũ khí và mặt nạ.

Mặt nạ được bộ đôi sát nhân đeo khi gây án, sau đó tiêu hủy. Ảnh: ATI

Chuyên gia kỹ thuật giúp khôi phục được cuốn băng, và những gì trong đó khiến các thám tử dày dạn kinh nghiệm cũng phải ớn lạnh.

Brian và Torey đã quay các đoạn video theo phong cách tài liệu, nói về việc họ hâm mộ phim kinh dị và quyết tâm tạo ra phiên bản đời thực về kẻ sát nhân đeo mặt nạ cầm dao - Scream. Video mở đầu bằng cảnh Cassie đứng cạnh tủ đựng đồ ở trường.

Brian và Torey ghi hình cả hai đang tạo ra một "danh sách tử thần" trong thư viện vào cùng ngày sát hại Cassie, liệt kê tên các nạn nhân tiềm năng khác. Cassie trở thành mục tiêu vì bộ đôi biết cô sẽ trông nhà một mình.

"Cô ấy sẽ là người đầu tiên. Chúng ta phải bám sát kế hoạch", Brian nói trong video.

Brian Draper (ảnh trên, bên trái) và Torey Adamcik ghi hình nạn nhân ở trường vào sáng 22/9/2006, sau đó cùng ghi "danh sách tử thần" trong thư viện. Ảnh: Ranker

Hai thiếu niên ghé qua xem phim vào ngày 22/9, nhưng động cơ thực sự của họ nham hiểm hơn nhiều. Họ muốn tìm hiểu bố cục của ngôi nhà và bí mật mở khóa cửa tầng hầm để có thể lẻn vào sau đó.

Bộ đôi ghi lại cảnh họ đứng đợi gần nhà trước khi quay lại thực hiện kế hoạch giết người. Nếu Matt ở lại, cảnh sát tin rằng đó sẽ là một vụ giết người kép.

Brian và Torey đeo mặt nạ, găng tay và trang bị dao săn, lẻn vào nhà qua cửa tầng hầm. Họ cúp cầu dao với ý định chờ Cassie cùng bạn trai xuống kiểm tra để phục kích. Khi cặp đôi không xuất hiện, chúng bật lại cầu dao.

Ngay sau khi Matt rời đi, bộ đôi lại cúp cầu dao, đợi Cassie xuống tầng hầm nhưng cô không làm vậy. Vì thế, họ lẻn lên lầu và sát hại Cassie đang nằm trên ghế dài phòng khách.

"Chúng tôi vừa giết Cassie. Đây không phải trò đùa", một thiếu niên nói trong video.

Một trong những người bạn của Torey làm chứng rằng đã giúp bộ đôi mua bốn con dao với giá 45 USD ở tiệm cầm đồ. Người này xác định bốn con dao cảnh sát tìm thấy cùng cuốn băng video chính là những con dao do anh ta mua.

Brian và Torey, cùng 16 tuổi, bị bắt vào ngày 27/9/2006 và bị buộc tội giết người cấp độ một, âm mưu giết người cấp độ một. Qua nhiều cuộc thẩm vấn, cả hai luôn đổ lỗi cho nhau.

Điều tra viên thu thập bằng chứng cho thấy hai thiếu niên này đã "sống trong tưởng tượng về bộ phim kinh dị của riêng họ".

Brian Draper (trái) và Torey Adamcik hầu tòa. Ảnh: Medium

Tháng 8/2007, Brian và Torey đều bị kết tội với cả hai tội danh và bị kết án tù chung thân không ân xá.

Khoảng 15 năm sau vụ giết người, Brian chia sẻ nỗi hối hận về tội ác khi nói chuyện qua điện thoại với phóng viên. Anh ta cho biết luôn nghĩ "sẽ làm bất cứ điều gì" để thay đổi quá khứ của mình.

Vụ sát hại Cassie được tái hiện trong nhiều phim tài liệu như Your Worst Nightmare: "When the Lights Go Out" (2014), CopyCat Killers: "Scream" (2016), Murder Among Friends: "Stick to the Plan" (2017), Unmasked: "The Final Scream" (2018), A Time to Kill: "Evil in the Basement" (2021).

Tuệ Anh (Theo Oxygen)