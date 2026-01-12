Thiếu nữ Nhật leo thang bộ 60 tầng để đánh dấu mốc trưởng thành

Các thiếu nữ Nhật leo thang bộ lên tầng 60 của tòa nhà Abeno Harukas ở Osaka để mừng họ chính thức bước sang tuổi trưởng thành.

Hàng loạt khu vực ở Nhật Bản hôm nay tổ chức sự kiện để mừng thanh niên nước này bước sang tuổi 20, độ tuổi được coi là trưởng thành. Tại thành phố miền tây Osaka, khoảng 60 thanh niên đã cùng nhau leo 60 tầng của tòa nhà Abeno Harukas, cao thứ hai Nhật Bản, để đánh dấu cột mốc mới trong cuộc đời.

Các thanh niên mặc kimono hoặc vest, đeo những dải băng trắng có viết quyết tâm hay ước mơ của bản thân, như "làm điều gì đó tốt đẹp cho cha mẹ", "thử điều gì mới". Họ phải vượt qua 1.637 bậc thang để lên đài quan sát ở tầng 60, cao 300 m so với mặt đất.

"Tôi mất một giờ để hoàn thành, mồ hôi túa ra từ trán", một nữ sinh viên đại học chia sẻ với NHK. "Trước đây, tôi luôn được cha mẹ cùng nhiều người khác hỗ trợ. Nhưng bây giờ tôi đã trưởng thành, muốn được giúp đỡ nhiều người khác".

Hai thiếu nữ Nhật Bản leo thang bộ tòa nhà Abeno Harukas ở Osaka. Ảnh: NHK

Mừng tuổi trưởng thành là sự kiện thường niên, diễn ra vào ngày đầu tuần thứ hai trong tháng 1 tại Nhật Bản và mỗi địa phương có hình thức tổ chức khác nhau. Đây là dịp quan trọng với giới trẻ nước này, mang đến cơ hội để họ xuất hiện với diện mạo đẹp nhất.

Nhật Bản năm 2022 đã hạ độ tuổi trưởng thành theo pháp luật từ 20 xuống 18 tuổi. Tuy nhiên, nhiều người vẫn chọn mừng cột mốc này khi họ tròn 20 tuổi.

Như Tâm (Theo NHK, FNN News)