Thiếu nữ ngã khi trèo cửa sổ đi hẹn hò, gia đình kiện bạn trai

Trung QuốcNữ sinh 15 tuổi họ Trương trèo ra cửa sổ phòng ngủ để trốn đi hẹn hò, không may ngã tử vong, bố mẹ cô kiện bạn trai họ Đinh và công ty quản lý chung cư, đòi bồi thường hơn 300.000 nhân dân tệ.

Theo đơn kiện do bố mẹ Trương đệ trình, cuộc điều tra trước đó của cơ quan công an cho thấy Đinh quen Trương qua ứng dụng mạng xã hội, trở thành người yêu.

Bố mẹ Trương cáo buộc trong thời gian quen nhau, Đinh dẫn dụ Trương trèo ra khỏi cửa sổ phòng ngủ xuống cầu thang thoát hiểm để trốn khỏi nhà đi chơi.

Vào tối xảy ra vụ việc, cặp đôi hẹn gặp, Đinh lại dụ Trương trèo ra khỏi cửa sổ phòng ngủ, nhưng lần này Trương bị ngã xuống từ tòa nhà. Đinh vào khu chung cư, dùng thang máy xuống cầu thang thoát hiểm để xem xét hiện trường, nhưng không có hành động ứng cứu.

Bố mẹ Trương tin rằng công ty quản lý chung cư đã không thực hiện đúng các điều khoản trong hợp đồng dịch vụ, tắc trách trong quản lý, không lắp đặt biển cảnh báo và các thiết bị bảo vệ an toàn. Những sai sót nghiêm trọng trong quản lý này là nguyên nhân dẫn đến việc Trương bị ngã.

Cuộc điều tra của công an xác định cái chết của Trương không phải án mạng hay vụ án hình sự, mà là tai nạn do ngã từ trên cao.

Công ty quản lý chung cư lập luận rằng thiết kế và thi công tòa nhà và cầu thang thoát hiểm đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý. Họ cho rằng người giám hộ của Trương và chính bản thân nạn nhân phải chịu trách nhiệm về cái chết. Trương đã hơn 15 tuổi, đã đi làm và có trách nhiệm tự chú ý an toàn. Với độ tuổi, trí lực và trình độ học vấn của Trương, nữ sinh lẽ ra phải nhận thức rõ những nguy hiểm khi leo trèo trên cao.

Với tư cách là người giám hộ, bố mẹ Trương đã không chú ý đầy đủ đến hành vi của con và không ngăn chặn hành vi nguy hiểm đó; do đó, họ nên phải chịu trách nhiệm vì đã không hoàn thành trách nhiệm giám hộ.

Tòa án sơ thẩm cho rằng trọng tâm của tranh chấp trong vụ án này là liệu hai bị đơn có lỗi trong cái chết của Trương hay không và có phải bồi thường cho nguyên đơn hay không.

Thứ nhất, tòa án cho rằng cái chết của Trương đã được cơ quan công an xác định là tai nạn. Bằng chứng do bố mẹ Trương đệ trình không cho thấy công ty quản lý chung cư đã sửa đổi trái phép căn hộ. Khoảng cách giữa nhà và cầu thang thoát hiểm, cũng như chiều cao của lan can cầu thang thoát hiểm, đều tuân thủ quy định pháp luật. Về biển báo an toàn, trong hợp đồng dịch vụ quản lý bất động sản không có quy định liên quan. Hơn nữa, những vấn đề này không có mối quan hệ nhân quả về mặt pháp lý với cái chết của Trương.

Theo tòa án, Trương lẽ ra phải ý thức được sự nguy hiểm khi trèo từ cửa sổ phòng ngủ xuống cầu thang thoát hiểm. Cô đã tự đặt mình vào tình huống cực kỳ nguy hiểm, vượt quá phạm vi nghĩa vụ bảo đảm an toàn hợp lý của công ty quản lý chung cư. Vì vậy, công ty quản lý chung cư được tuyên không có lỗi trong cái chết của Trương.

Thứ hai, là người trưởng thành, Đinh có quan hệ yêu đương với Trương là vị thành niên, hành vi của anh ta có thể gây tranh cãi về mặt đạo đức, nhưng bằng chứng hiện có không chứng minh được rằng Đinh đã dụ dỗ Trương trèo ra khỏi cửa sổ phòng ngủ vào tối xảy ra vụ việc và sau đó không cứu giúp bạn gái. Đinh không có lỗi khi không có mối quan hệ nhân quả về mặt pháp lý nào giữa anh ta và cái chết do tai nạn của Trương.

Hongxing News đưa tin ngày 4/2, TAND huyện Bộc Dương, tỉnh Hà Nam ra phán quyết sơ thẩm bác đơn kiện, không chấp thuận yêu cầu bồi thường hơn 300.000 nhân dân tệ (hơn 1 tỷ đồng) của bố mẹ Trương.

Tuệ Anh (theo Chinacourt, Qilu Evening News)