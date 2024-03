Thiếu nữ mắc bệnh lậu sau tình một đêm

Hà NộiQuan hệ tình dục với một bạn nam lần đầu gặp nhờ ứng dụng hẹn hò trên mạng, thiếu nữ 18 tuổi đi tiểu buốt, bác sĩ phát hiện mắc bệnh lậu.

Ngày 19/3, bác sĩ Phạm Minh Ngọc, Phó Giám đốc Trung tâm Y học Giới tính, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội, cho biết bệnh nhân nghĩ bị viêm nhiễm vùng kín do vi khuẩn thông thường. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm xác định em mắc bệnh lậu - một bệnh do vi khuẩn lây truyền qua đường tình dục.

Khi bác sĩ gặp riêng bệnh nhân hỏi về tiền sử, nữ sinh lớp 12 thú nhận trước đó đã quan hệ tình dục không dùng bao cao su với một bạn nam quen trên ứng dụng hẹn hò ngay lần đầu gặp.

Bệnh nhân được điều trị bằng kháng sinh, bác sĩ tư vấn cách đảm bảo sức khỏe sinh sản và phương pháp bảo vệ bản thân trước các bệnh tình dục.

Vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae gây ra bệnh lậu. Ảnh: Alamy

Bệnh lậu tên khoa học là Neisseria gonorrhoeae, thuộc nhóm bệnh lây truyền qua đường tình dục, do quan hệ không an toàn. Đối tác nữ có vi khuẩn lậu trong âm đạo, cổ tử cung, miệng, họng, thậm chí là hậu môn, sẽ lây cho người nam trong những lần sex không an toàn. Người nam này sau đó lây cho đối tác nữ khác với cơ chế tương tự. Bệnh có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi, phổ biến với nam nữ trong độ tuổi sinh sản.

Biểu hiện của bệnh lậu trong thời gian đầu không rõ ràng nên rất khó nhận biết. Sau vài ngày, người bệnh mới phát hiệu triệu chứng bất thường như dương vật bị chảy mủ, ngứa hậu môn và chảy máu, một số người bị tiêu chảy và đau khi đi vệ sinh. Khi nhiễm trùng lan sang các khu vực xung quanh như bìu và tinh hoàn, nam giới nguy cơ bị viêm mào tinh hoàn, dẫn đến vô sinh.

Phụ nữ mắc bệnh lậu hầu như không có triệu chứng cụ thể nên thường bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với những bệnh phụ khoa thông thường. Ở giai đoạn nặng, bệnh xuất hiện các triệu chứng như tiểu đau buốt, có mủ màu xanh, vàng chảy ra từ niệu đạo, cổ tử cung, vùng kín có mùi hôi tanh bất thường.

Biến chứng khác của bệnh lậu là làm tăng nguy cơ lan rộng hoặc bị nhiễm HIV. Các vi khuẩn lan vào máu và các bộ phận khác cơ thể như đến các khớp gây sưng đau, vào mắt gây ảnh hưởng thị lực. Phụ nữ mang thai nhiễm lậu có thể truyền bệnh sang con, ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ.

Theo bác sĩ Ngọc, trường hợp như nữ sinh trên không phải hiếm. Hai năm qua, số bệnh nhân trẻ đến khám vì các bệnh lý lây qua đường tình dục tăng gấp 3-4 lần so với trước đó, nhiều em còn đi học. Một trong nguyên nhân chính là những cuộc tình một đêm thông qua các ứng dụng hẹn hò qua mạng.

Các ứng dụng hẹn hò mục đích ban đầu là để gắn kết con người, nhất là trong thời đại bận rộn. Tuy nhiên, vấn đề nảy sinh khi một bộ phận không nhỏ người trẻ dùng để tìm đối tác thỏa mãn hành vi tình dục, phục vụ mục đích hưởng thụ. Nhiều bạn trẻ chưa nắm rõ kiến thức cơ bản về giáo dục giới tính, không sử dụng bao cao su hoặc không quan tâm đến các nguy cơ bệnh tình dục tiềm ẩn.

Chưa kể, nhiều phụ huynh cho rằng con tuổi còn nhỏ, chưa cần trang bị kiến thức giới tính, hoặc ngăn cấm tình cảm đầu đời thay vì phân tích cho con hiểu.

Tuổi dậy thì, tâm sinh lý trẻ thay đổi, rất cần sự quan tâm và chỉ dẫn từ người lớn trước những cám dỗ bên ngoài. Các vấn đề về giới tính cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc, cởi mở, chương trình học cần sát với thực tế nhằm trang bị đầy đủ kiến thức cho học sinh, thanh thiếu niên.

Thúy Quỳnh