Cô gái hoang báo bị cướp để khất nợ

An GiangDương Thị Yến Nhi, 26 tuổi, thừa nhận muốn trì hoãn trả nợ, để người cho vay không hối thúc nên đến công an báo tin giả bị cướp điện thoại iPhone, 6 triệu đồng.

Ngày 28/10, Nhi bị Chủ tịch UBND xã Bình Hòa, huyện Châu Thành xử phạt vi phạm hành chính 2,5 triệu đồng về hành vi Báo thông tin giả, không đúng sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Dương Thị Yến Nhi tại cơ quan công an. Ảnh: Tiến Tầm

Sáu ngày trước, Nhi đến Công an xã Bình Hòa trình báo về việc bị 3 thanh niên lạ mặt chặn đường cướp điện thoại iPhone X và 6 triệu đồng tại khu vực tổ 1, ấp Phú An 1. Vào cuộc xác minh, cảnh sát phát hiện dấu hiệu bất thường, mâu thuẫn trong lời khai của Nhi và hiện trường xảy ra vụ việc.

Làm việc với công an, Nhi thừa nhận đã đem cầm điện thoại di động trước đó và không có chuyện bị cướp tiền giữa đường. Do không có khả năng trả 6 triệu đồng mượn của người phụ nữ ở xã An Hòa, nên báo tin giả để lấy cớ khất nợ.

Ngọc Tài